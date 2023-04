Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det kan blive the perfect storm for FC København - og det vil bekomme deres modstandere i toppen af Superligaen helt perfekt.

Halvdelen af FCK's fire midterforsvarere i form af Davit Khocholava og Nicolai Boilesen kommer med al sandsynlighed ikke til at spille mere i denne sæson - og den resterende halvdel, Denis Vavro og Valdemar Lund, ja, de er i overhængende fare for karantæne ved næste gule kort.

Og cheftræneren for det hele lægger ikke skjul på, at det har sat gang i tankerne.

»Jeg er ikke bekymret, men det er en kritisk situation, som vi allerede nu skal gøre os nogle tanker om, hvordan vi vil løse, hvis vi når dertil,« siger Jacob Neestrup og argumenterer for, at FCK har en tredje midtstopper i den normale back Kevin Diks, der har spillet centralt før.

Foto: Ernst van Norde Vis mere Foto: Ernst van Norde

Neestrup afviser godt nok, at han er bekymret - men samtidig indrømmer den 34-årige cheftræner, at det gibber i kroppen, når han som i søndagens sejr over Viborg må se netop Valdemar Lund gå ud med et slag på knæet.

»Ja, det gør det jo, men vi satser på, at han er okay,« siger FCK-bossen, der mener, at han efterhånden har fået lov at mærke lige netop dét mange gange i sin tid som cheftræner.

»Nu skal jeg ikke stå og græde her, for jeg har rigtig dygtige mange dygtige spillere. Men jeg er blevet rutineret i det her efterhånden. Vi har været EKSTREMT hårdt ramt i det sidste halve år på nogle nøglespillere, der ud af det blå pludselig er væk.«

»Det ærgrer mig, men jeg har lært mig selv, at vi kun kan bruge tid på løsningerne. Det er mit job at løse sammen med staben. Udfordringer har vi haft voldsomt mange af, og vi må løse det, hvis der kommer en mere.«

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Sådan en løsning har man over de seneste uger forsøgt med den georgiske midtstopper Davit Khocholava, som netop er blevet opereret og ventes ude resten af sæsonen.

Han har spillet flere kampe gennem smerter, men før denne runde tog FCK konsekvensen og sendte Khocholava til operation.

»Det var vigtigt for os, at han spillede og han kom igennem flere kampe. Det var først i landskampspausen, vi sad og skulle tage beslutningen.«

»Vi kunne ikke trække den længere. Han vil give arme og ben for at spille, så han har klaret det godt de sidste par uger, men vi måtte trække stikket,« siger Neestrup og påpeger, at det var forsvarligt at lade forsvareren spille, fordi han ikke kunne forværre sin skade.

Og mens Neestrup kan gå og overveje nye konstellationer i forsvaret, så kan han også nyde sejren over sin gamle klub Viborg.

Søndag blev det til 2-1 i en kamp, hvor Neestrup fremhævede arbejdsindsatsen fra sine spillere - og knap så meget præstationen.

Du kan læse B.T.s dom fra kampen lige HER.