Det har uden tvivl givet panderynker hos Ståle Solbakken, da han her i optakten til sæsonen så flere af sine angribere rende ind i skader.

Men nu begynder det at se lysere ud for nordmanden, der nu har hentet endnu en spiller til sin trup. FC København har købt den bosniske landsholdsangriber Kenan Kodro fra Bundesliga-klubben Mainz.

Det oplyser FCK på klubbens hjemmeside, og dermed er der hentet yderligere erstatning for Pieros Sotiriou og Jonas Wind, der begge er rendt ind i skader, samt Federico Santander og Andrija Pavlovic, der er blevet solgt.

Jeg har haft nogle gode snakke med folkene i FCK, og jeg er overbevist om, at vi er et godt match både på og udenfor banen. Kenan Kodro til FCKs hjemmeside

Og Kenan Kodro spiller, som Ståle Solbakken ser et stort potentiale i.

»Kodro er en meget spændende angriber, der kombinerer en god fysik med en rigtig fin teknik og en veludviklet spilforståelse. Han er en målfarlig og arbejdsom angriber, vi mener passer til vores måde at spille fodbold på. Vi tror også på, at han kan blive en endnu bedre spiller, og at vi i samarbejde med ham kan bringe ham op på meget højt niveau, så vi ser gode perspektiver i ham. Han er trods sin unge alder allerede en erfaren spiller, der har optrådt i stærke ligaer som Bundesligaen og La Liga, ligesom han har sat et stærkt aftryk i Schweiz. Nu ser vi meget frem til at se ham i aktion for os og føler os godt dækket ind på angrebspositionerne nu,« siger Ståle Solbakken til FCKs hjemmeside.

Ståle Solbakken føler nu, at FCK er godt dækket ind på angrebspositionen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Ståle Solbakken føler nu, at FCK er godt dækket ind på angrebspositionen. Foto: Liselotte Sabroe

Og den nye bosniske angriber ser også selv frem til at kunne trække den hvide trøje over hovedet.

»Et skifte til F.C. København er klart et skridt op i min karriere og det helt rigtige skridt for mig. FCK er den største klub i Skandinavien og er kendt som en stærk klub ude i Europa. Jeg har haft nogle gode snakke med folkene i FCK, og jeg er overbevist om, at vi er et godt match både på og udenfor banen,« siger Kenan Kodro til klubbens hjemmeside.

Kenan Kodro har skrevet kontrakt med FC København indtil sommeren 2022.

Senegalesiske Dame N'Doye er vendt tilbage til FC København, som han forlod i 2012. Foto: Claus Bech Vis mere Senegalesiske Dame N'Doye er vendt tilbage til FC København, som han forlod i 2012. Foto: Claus Bech

Og FC København har i den grad vist sig på transfermarkedet i denne her uge.

Mandag meddelte klubben, at den tidligere Superligatopscorer Dame N'Doye havde skrevet under på en ét-årig kontrakt med hovedstadsklubben.