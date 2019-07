F.C. København har endnu engang været i gang på transfermarkedet.

Og denne gang har klubben hentet en gammel kending.

For de forsvarende danske mestre oplyser, at de henter Bryan Oviedo, som har skrevet under på en tre-årig kontrakt med hovedstadsklubben, som han tidligere har tørnet ud for.

»Det er stort for mig at vende tilbage til København! Det var her min karriere tog fart, og min familie og jeg havde en rigtig god tid både i byen og i klubben,« siger den 29-årige costaricaner.

Bryan Oviedo spillede for FCK fra 2010 til 2012, hvor han nåede 46 kampe, inden han blev solgt til Everton. Nu er han tilbage i København, hvilket blandt andet skyldes, at FCK lige inden sæsonen blev ramt af en skade.

»Da Nicolai Boilesen fik sin alvorlige skade blev det nødvendigt at se efter en tilføjelse på den position. Vi kan ikke forvente, at Pierre Bengtsson spiller samtlige kampe i en lang sæson, hvor vi forhåbentlig også skal spille europæisk gruppespil,« siger klubbens manager, Ståle Solbakken.

I første omgang havde han dog ikke regnet med at kunne tilknytte Oviedo, som klubben har hentet fra engelske Sunderland.

»Oviedo var ikke umiddelbart en mulighed, da økonomien gjorde det vanskeligt, men han har selv investeret i, at det har kunnet lade sig gøre. Det er godt at se, at spillere vil optimere deres karriere sportsligt og ikke se kortsigtet økonomisk på det, og vi er selvfølgelig meget tilfredse med, at det nu er lykkedes,« siger Ståle Solbakken.

