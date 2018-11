Jonas Wind sagde det selv flere gange. Han var rørt. Den 19-årige FCK-angriber kom ind mod Brøndby og afgjorde derbyet med sit mål til 1-0 i overtiden på ærkerivalernes hjemmebane.

»Det var mega-fedt. Jeg har altid drømt om at afgøre det der foran Sydsiden. Jeg tror ikke, jeg kan sætte ord på, hvor stort det var. Det var rørende. Og en kæmpe forløsning.«

Hvorfor lige foran Sydsiden?

»Det er jo vores kæmpe rivaler, så på den måde var det meget fedt lige at afgøre den der. Brøndby-FCK er en kæmpe-kamp, så det er sgu fedt at få lov at afgøre den. Det havde også været fedt at få lov at afgøre den i Parken, men i dag var det Sydsiden. Det var bare kæmpe-stort,« siger Jonas Wind.

FCKs Jonas Wind og Carlos Zeca efter superligakampen mellem Brøndby-FCK på Brøndby Stadion søndag den 4 november 2018.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FCKs Jonas Wind og Carlos Zeca efter superligakampen mellem Brøndby-FCK på Brøndby Stadion søndag den 4 november 2018.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Jonas Wind lignede da også en, der havde drømt om at stå der og juble foran de fans, der nok holder allermindst af ham.

Pegefingeren røg op til munden og så tyssede han ud til Brøndbys mest inkarnerede fanskare på Sydsiden.

»Det hele kommer bare til en. Jeg har ikke planlagt noget. Det var bare som om, at tiden stod stille, da jeg scorede. Jeg kunne ikke rigtig høre, hvad der skete. Så kom der bare noget til mig. Det er ikke noget, jeg havde planlagt.«

»Men det er sgu stort at score nede foran dem og afgøre kampen til vores fordel. Jeg har været med til at skaffe tre point med hjem til København,« siger Jonas Wind, der godt kan sætte sig ind i sine medfans’ store jubel i den anden ende.

FCKs Jonas Wind sammen med Rasmus Falk og Dame N'Doye efter scoring i superligakampen mellem Brøndby-FCK på Brøndby Stadion søndag den 4 november 2018.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FCKs Jonas Wind sammen med Rasmus Falk og Dame N'Doye efter scoring i superligakampen mellem Brøndby-FCK på Brøndby Stadion søndag den 4 november 2018.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg har altid været fan af FCK - også på grund af min fars baggrund her i klubben. Så jeg ved, hvor meget det betyder for fansene, og derfor betyder det også meget for mig.«

Han er kun 19 år, og han har kun spillet 11 Superliga-kampe.

Men han fik også sin seniordebut i Madrid i Europa League mod Atletico Madrid. Den når dog ikke helt op på siden af Jonas Winds søndag.

»Det her ligger klart højest. Det var godt nok min debut mod Atletico Madrid, så det var også stort, men det her topper den lige. Det er det klart største, jeg har oplevet i min relativt korte fodboldkarriere,« siger han.