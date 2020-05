En fed hyre i en af Europas største klubber i en af verdens bedste ligaer og med 80.000 tilskuere i ryggen til hjemmekampene.

Det var det, Thomas Kristensen sagde nej tak til, da han i 2008 skiftede fra FC Nordsjælland. Bundesliga-giganterne Borussia Dortmund havde ellers gennem længere tid jagtet den dengang lovende midtbaneprofil i Superligaen.

Han valgte i stedet det sikre valg og skrev under med FC København. Og det kan han godt fortryde i en stille stund. Det afslører den i dag 37-årige eks-landsholdsspiller i denne uges udgave af Fodbold FM.

»Jeg lavede otte mål i Superligaen i den sæson og var kommet på landsholdet, da jeg fik tilbuddet. Det kunne sikkert have været sjovt,« siger Thomas Kristensen, som var paneldeltager i B.T.s podcast om fodbold.

»Dortmund var dog slet ikke, hvor de er i dag. Det var en midterklub, men den er stadig meget god at sige, at det gad jeg ikke,« uddyber han om Borussia Dortmund, som i 2008 godt nok var et stykke fra den sundhedstilstand i toppen af tysk og europæisk fodbold, som klubben var i i 1990'erne, og som klubben siden er kommet tilbage i.

Alligevel var det også for 12 år siden en af mastodonterne i tysk fodbold med dengang seks mesterskaber (i dag otte, red.) og en Champions League-triumf i 1997 på hæderslisten og med de vildeste gulklædte fans på det næststørste klubstadion i Europa.

Thomas Kristensen, som i dag fortsat er aktiv i 2. divisionsklubben FC Helsingør, havde også et tilbud fra Serie B-klubben Brescia, som fristede ham endnu mere. Men valget faldt på FCK, hvor han fik en fin karriere med 154 kampe og fire mesterskaber på seks år, hvilket han trods alt er glad for i dag.

»Jeg var nede at se på forholdene med min far. Det tiltalte mig rigtig meget. Det var Roberto Baggios gamle klub. Det kunne de godt lide at fortælle. Jeg havde besluttet, at det skulle være Brescia, men så kom FCK på banen. Der tog jeg det sikre valg.«

Thomas Kristensen debuterede i denne uges Fodbold FM, hvor også B.T.s fodboldredaktør, Michel Wikkelsø Davidsen, og tidligere professionel fodboldspiller Francis Dickoh deltog.

Blandt emnerne i fodbolddebat-podcasten var Divisionforeningens håndtering af corona-krisen, årsagen til, at der i de seneste 10 år er blevet længere og længere mellem de danske målmandsprofiler i Superligaen, og hvilken klub der kan bryde FCK og FCM's mesterskabs-duopol.

Fodbold FM er B.T. Sports podcast om fodbold – og kun fodbold.

Vært er Steffen Gronemann.