FC København ville gå langt for at få Robert Skov klar. Rigtig langt.

Så onsdag havde FCK-manager Ståle Solbakken beordret klubbens U19-hold i tøjet for at spille en enkelt halvleg mod førsteholdet. Og spørger man nordmanden om, hvad årsagen var til det, peger han på sin målscorer og oplægger i 2-1-sejren over Brøndby.

»Som jeg sagde til Robert, så havde jeg arrangeret en kamp for ham. 45 minutter. Alle U19-spillere missede eksamen for at sparre med dig. Alt er sat op til, at du får 45 minutter på stor bane med spilledragter og dommer,« lød det fra Solbakken med sit sædvanlige smil på læben.

Robert Skov fik sine 45 minutter, og søndag fik han så 90, som han altså brugte til at sende et projektil i nettet til 1-1 og lægge op til Viktor Fischers sejrsmål kort efter. Og hovedpersonen selv havde også fået lov at høre fra sin manager omkring den interne træningskamp mod U19-holdet.

FC Københavns Robert Skov jubler efter scoring til 1-1 under Superligakampen mellem Brøndby IF og FC København på Brøndby Stadion i Brøndby, søndag den 14. april 2019.

»Ja, det har han vist gået og snakket lidt højt om. Jeg ved ikke, om det var sådan, det var. Jeg tror også, det var for nogle andre, men lidt røg skal man kunne tage,« siger Robert Skov.

Han var tilbage efter en skadespause, der kostede Superliga-topscoreren sin første tur med landsholdet og også sidste uges FCK-kamp mod OB. Derbyet ville han og FC København dog gøre alt for at få ham klar til.

Og på banen viste han, hvorfor det var så vigtigt.

»Det var nok mere, end jeg turde håbe på. Det var dejligt og super fedt at være tilbage med drengene. Vi arbejdede stenhårdt på at få de tre point. Vi fightede og gjorde alt for at få dem, hvilket vi også endte med, så det var en stor forløsning,« siger Robert Skov, som havde svært ved helt at beskrive sit vidundermål.

»Jeg havde en super følelse, da jeg sendte den af sted. Det er ikke sådan, at jeg står og kigger på den i slow motion, så jeg ser bare, at jeg rammer den, og i næste øjeblik er den i mål. Det var super fedt.«

Det var kantspillerens mål nummer 24 og så i et derby mod ærkerivalerne.

»Det er vigtigt for os. Det er vigtigt for klubben. Det er vigtigt for vores fans. Det er vigtigt for byen. Vi gør alt for at vinde hver gang, vi spiller. Om det er her eller mod andre modstandere i slutspillet,« siger Robert Skov og gør status over sin skade.

»Det er okay, men det er også stadig i en fase. Det går skridt for skridt, men i dag var et rigtig godt skridt, og det var super fedt at spille 90 minutter. Stor cadeau til sundhedssektoren, som har arbejdet dag og nat for, at jeg skulle blive klar. Det har været fedt. Selvom det ikke er så fedt at være skadet, er det fedt at være sammen med nogle kvalificerede mennesker, som sætter en ære i at få spillerne klar.«