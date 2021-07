Først Kamil Grabara, så Kevin Diks og snart Davit Khocholava.

FC København har tændt helt op for denne sommers transfervindue, og der bliver hentet ind til en ekstremt afgørende sæson for det slagne storhold.

FC Københavns næste indkøb ligner den georgiske landsholdspiller Davit Khocholava, der hører til i midterforsvaret.

Davit Khocholava har, som B.T. kunne afsløre lørdag, været en topprioritet for sportsdirektør Peter Christiansen denne sommer, og nu er den 28-årige midterforsvarer ifølge B.T.s oplysninger kun detaljer fra at skrive under med FC København.

Shakhtar Donetsk's Georgian defender David Khocholava speaks to the media after the UEFA Europa League semi-final football match Inter Milan v Shakhtar Donetsk on August 17, 2020 in Duesseldorf, western Germany.

FC København er enig med spillerens klub Shakhtar Donetsk om de økonomiske rammer for aftalen, og Davit Khocholava skal nu have de sidste personlige detaljer på plads samt gennemføre det obligatoriske lægetjek, inden han kan færdiggøre et skifte.

Det vil i så fald være en spillerhandel, der har været et godt stykke tid undervejs. FC København var allerede for et år siden med daværende manager Ståle Solbakken og teknisk direktør Frederik Leth i spidsen tæt på at sikre sig Khocholava.

Dengang var Khocholava en reservespiller for Shakhtar Donetsk, og FC København øjnede et potentielt scoop. Det var lige oppe over, da georgieren pludselig begyndte at få mere spilletid for Shakhtar Donetsk, og ukrainernes storrige præsident lukkede helt ned for den handel.

Nu ser alt dog ud til at ende med, at Peter Christiansen færdiggør en aftale og sikrer sig sin tredje store spillerhandel denne sommer i halen på offenliggørelserne af Kamil Grabara og Kevin Diks - foruden den unge målmand Johan Guadagno fra Manchester United.