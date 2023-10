Slutfasen i kampen mellem AGF og FC København endte i en stor tumult, da Kevin Diks fik sit andet gule kort og dermed en udvisning for at tackle Mikael Anderson, og den beslutning forstod man slet ikke hos københavnerne.

Spillere, træner Jacob Neestrup og sågar fodbolddirektør, Peter Christiansen, brokkede sig under og efter kampen over det røde kort, fordi de alle mente, at dommer Jacob Sundberg havde dømt forkert.

»Det var jo frustrationer, for helvede. Det er AGF mod FC København, og der er jo knald på. Det er sådan, det er,« siger Jacob Neestrup, som mest af alt ærgrer sig over at skulle undvære sin spiller i næste Superliga-kamp.

Han mener desuden, at der skulle være dømt den anden vej i situationen:

Rødt kort til FC Københavns Kevin Diks under superligakampen mellem AGF og FC København i Ceres Park i Aarhus, søndag den 8. oktober 2023.

»Jeg står og venter på, at vi skal have et frispark, og at Mikael Anderson måske skal have et gult kort. Kevin går på bolden, og Mikael Anderson sparker den op på Kevin, og det er meget, meget bittert, at Kevin Diks ender med at få det andet gule kort.«

»Jeg tror, at alle kan se, hvad der er sket på billederne, og så må man jo tage den derfra,« forklarer FCK-træneren.

Som kunne se sit hold komme bagud med 17 minutter tilbage af kampen, men i sidste øjeblik sikrede Rasmus Falk det ene point.

»Vi er aldrig tilfredse, når vi ikke får tre point, men jeg synes, at vi spiller en fremragende første halvleg, og det eneste, der gør, at det ikke er en perfekt halvleg, er, at vi ikke har banket en ind,« lyder det fra Neestrup, som tilføjer:

»Vi har to, tre store chancer og holder fuldstændig AGF fra fadet, og det gør vi stort set gennem hele kampen. Men det er klart, når du kommer bagud så sent på deres første store chance, som ikke er på en dødbold, så ender det med at være et vigtigt point.«

Det ene point er dog ikke nok til at holde førstepladsen, efter alle hold har mødt hinanden en enkelt gang i denne sæson.

Brøndby sikrede med sejren over Viborg tidligere søndag føringen i Superligaen.

»Jeg ved godt, at vi ligger nummer to nu. Det skal vi jo ikke være glade for. Der er spillet 11 kampe. Vi er med i Champions League, vi er med i pokalen, vi er med i Superligaen. Vi er kommet igennem denne periode, ikke langt fra perfekt, men må tage de point, vi har fået og smide dem ind på kontoen, og så må vi komme styrket tilbage efter landskampspausen,« siger Neestrup, hvis mandskab har tabt to gange i de 11 kampe, og det er dem snarere end det uafgjorte resultat i Aarhus, der nager:

»Det er de to nederlag på hjemmebane mod Midtjylland og Silkeborg, som er lidt irriterende mildt sagt.«

FC København har tabt en kamp færre end Brøndby i den første halvdel af grundspillet, men to uafgjorte kampe som denne søndag aften i Aarhus gør, at rivalerne fører ligaen med et point.