Lars Seier Christensen er ny storaktionær i selskabet bag FC København, og den kendte erhvervsmand kommer muligvis med lidt større armbevægelser og lidt mere lyd, end man har set længe i klubben.

Det var man ellers vant til i gamle dage, da Flemming Østergaard blev til Don Ø og længe var personificeringen af FC København. De dage skal man dog ikke tilbage til, hvis det står til formanden for Parken Sport & Entertainment, Bo Rygaard.

Aktionærgruppen indtil nu har ikke været den mest larmende. Lars Seier er lidt mere farverig. Hvilken ændring bliver det for jer?

»Vi er alle sammen mennesker. Da jeg kom til for fire år siden, var det John Dueholm, der havde været formand i en periode. Han var på en måde, og jeg er på en anden måde. Men det, der aldrig kommer til at ændre sig, mens jeg er formand, er, at det er virksomhedens aktiviteter, der står først, og så er det individerne, der kommer i anden række. Det er altid dødfarligt, når det bliver den anden vej rundt. Det har man set herinde på et tidspunkt. Så bliver man alt for personafhængig,« siger Bo Rygaard.

Bo Rygaard og Lars Seier Christensen. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Bo Rygaard og Lars Seier Christensen. Foto: Ida Marie Odgaard

Lars Seier Christensen købte for 222 millioner kroner aktier i Parken Sport & Entertainment, og sammen med Erik Skjærbæk og Karl Peter Korsgaard er de tre nu største aktionærer i virksomheden bag FC København.

Erik Skjærbæk og Karl Peter Korsgaard har dog aldrig lavet det store spektakel omkring deres investering, og det skal man altså heller ikke forvente af Lars Seier Christensen, mener FCK-formanden.

»I vil ikke se, at det er Lars, der kommer til at løbe rundt og udtale sig herinde, eller smide trøjen og løbe rundt, hvis de har vundet en pokalfinale.«

»Jeg synes, det er enormt alvorligt og vigtigt, at lige så stor en styrke det kan være at have nogle personer, som kan skabe noget god aura for virksomheden, lige så farligt kan det være, hvis det er individet forud for virksomheden,« siger Bo Rygaard.

FCKs bestyrelsesformand Flemming Østergaard og anfører Peter Nielsen, da FCK blev danske mestre i 2003. Foto: MOGENS FLINDT Vis mere FCKs bestyrelsesformand Flemming Østergaard og anfører Peter Nielsen, da FCK blev danske mestre i 2003. Foto: MOGENS FLINDT

Nu spørger jeg direkte: Er det en afstandtagen fra Flemming Østergaard?

»Jeg tager ikke afstand fra nogen. Jeg siger bare, at det ikke er en måde at køre… Nu har jeg jo læst meget af, hvad I skriver. Der er lavet en fin gennemgang af, hvordan historien har været herinde. Den har været særdeles flamboyant, og jeg siger bare, at det bliver ikke under mig, at der er en virksomhed, hvor individerne går forud for virksomheden. Aldrig.«

Lars Seier Christensen er selv venner med Flemming Østergaard, men investeringen i Parken Sport & Entertainment har han dog ikke vendt med den tidligere FCK-boss.

»Jeg har et udmærket forhold til Flemming, og jeg har talt med ham mange gange. Jeg ved ikke, om det er to forskellige perioder (Flemming Østergaards og Lars Seiers, red.). Vi har i dag en ledelse, som jeg nok vil læne mig op af og så se, om jeg selv kan få nogle fornuftige ideer ud fra mit eget forretningsgrundlag. Men jeg har meget respekt for det, som Flemming skabte herinde i gamle dage,« siger Lars Seier Christensen.