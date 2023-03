Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mohamed Daramy leverede et magisk moment til 1-0, inden Victor Claesson scorede et ultravigtigt mål til allersidst, da FC København slog Vejle.

Dermed har FCK-træner Jacob Neestrup og co. et rigtig godt udgangspunkt, inden 1. divisionsholdet tager imod de danske mestre i returkampen i april.

Onsdagens pokalkamp var ingen dans på roser for FCK, men københavnerne formåede på eget græs at slide sig en 2-0-sejr i det første af to kvartfinaleopgør mellem de hold.

Vejle fightede heroisk, og gæsternes afstemte fembackkæde var svær at lirke op for for FCK-spillerne, der også manglede skarphed i store dele af kampen.

Hjemmeholdet lykkedes dog med at hive en smal sejr i land i anden halvleg, hvor indskiftningen af offensivspilleren Mohamed Daramy blev vital.

Første halvleg forløb med Vejle i defensiven og FCK på bolden.

Hjemmeholdets første chance faldt efter 28 minutters spil, hvor angriberen Jordan Larsson sendte en afslutning lige ind i handskerne på Vejles keeper Nathan Trott.

FCK havde flere halve chancer, men Vejle afviste gang på gang.

I overtiden af første halvleg fik Diogo Goncalves muligheden for at score fra en gunstig frisparksposition, men portugiseren kunne ikke overliste Trott i Vejle-målet.

Efter pausen fortsatte kampbilledet fra første halvleg.

Jacob Neestrup reagerede efter lidt under en times spil ved blandt andet at skifte offensivspilleren Mohamed Daramy ind.

Det viste sig at være en god idé, for efter 68 minutters spil bragte Daramy FCK i front efter en flot solotur på venstrekanten.

Kort efter var Daramy på spil igen, men denne gang fik Trott afvist FCK-profilens skud.

I kampens overtid fik indskiftede Viktor Claesson cementeret FCK's sejr med en 2-0-scoring.

/ritzau/