FC København har forlænget kontrakten med 17-årige Mohamed Daramy til udgangen af 2021. Dermed rykker han også op i førsteholdstruppen.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Mohamed Daramy kommer fra FCK's talentafdeling, som han kom til fra Hvidovre i 2015.

Han fik førsteholdsdebut for FCK i pokalkampen mod Viby i september, hvor han også blev den yngste målscorer i en alder af 16 år og 263 dage.

Som B.T. tidligere kunne fortælle, har FCK over en længere periode arbejdet på at få en aftale i stand med Daramy, og den er altså landet nu.

På FCK's hjemmeside sætter Daramy, der scorede sit første mål i Superligaen mod Esbjerg, ord på den nye kontrakt med 'Løverne':

»Det er fantastisk, og det har altid været en drøm at skrive under på min første professionelle kontrakt. Og så er det jo dejligt at skrive under med FCK, som også har været en drøm.«

»Det er fantastisk at rykke op til de store drenge. Selvom jeg har trænet med dem i meget lang tid, er det dejligt, at jeg e rhelt fast me ddem nu og skal spille med dem fast,« lyder det fra Daramy.

Mohamed Daramy, FCK, FC København/FC Copenhagen har scoret til 1-0 i Superliga opgøret i Telia Parken i København mellem FC København og Esbjerg FB søndag den 31. marts 2019. (Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Lars Møller Vis mere Mohamed Daramy, FCK, FC København/FC Copenhagen har scoret til 1-0 i Superliga opgøret i Telia Parken i København mellem FC København og Esbjerg FB søndag den 31. marts 2019. (Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Lars Møller

Flere udenlandske klubber har været interesseret i unge Daramy.

»Der har været meget intens konkurrence fra store udenlandske klubber, og det har gjort, at processen med at lave en aftale har været kompliceret, så vi er meget tilfredse med, at det nu er lykkedes," siger Ståle Solbakken til FCK's hjemmeside.

»Mohamed er utvivlsomt et stort talent, som vi allerede har set udfoldet i glimt, og vi tror, at vi kan udfolde det store potentiale endnu mere i de kommende år. Derfor er det vigtigt, at vi nu har den her aftale på plads, så han ikke skal spekulere mere over sin fremtid,« lyder det yderligere fra manageren i FCK.

»Jeg synes, jeg har gjort det godt og vist, hvad jeg kan. De har givet mig chancen, og jeg har taget imod den og gjort alt, hvad jeg kunne. Så føler jeg det er bedre at udvikle mig her som 17-årig- Jeg har masser af tid endnu,« siger Daramy om, hvorfor han har valgt FCK over udlandet.