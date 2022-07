Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nicolai Boilesen fortsætter i FCK.

Det står klart efter, at han har skrevet under på en ny aftale. Det oplyser klubben på de sociale medier. Aftalen løber til sommeren 2025.

Med under et år tilbage af aftalen er stjernespillerens kontrakt en højt prioriteret sag i Parken, og som B.T. kunne fortælle allerede i maj, har dialogen været i gang i et godt stykke tid.

Og i går kunne B.T. afsløre, at parterne var nået til enighed, efter FC København ifølge B.T.s oplysninger har forbedret det første tilbud.

Ifølge B.T.s oplysninger får Nicolai Boilesen en årsløn på fem millioner kroner i grundløn, men aftalen kan ende med at være endnu mere værd afhængig af bonusser baseret på præstationer.

»Jeg er virkelig glad for, at min klubfremtid ligger i FCK. Jeg elsker at være en del af klubben, jeg elsker at spille i Parken, og jeg nyder hverdagen sammen med holdet og staben. Når det er sagt, så er jeg her, fordi jeg vil vinde titler med klubben, og jeg ser masser af muligheder for at vi kan tage skridt fremad både nationalt og internationalt,« lyder det fra hovedpersonen.

»Vi skal vinde mesterskabet igen, vi vil meget gerne i Champions League-gruppespillet, og vi har også et klart mål om at tage pokalen tilbage til København, så der venter masser af spændende opgaver for mig og holdet.«

Også sportsdirektøren, Peter Christiansen, der særligt prioriterer præstationsbaserede aftaler, er tilfreds.

»Nicolai har gjort sig fortjent til denne nye aftale. Han tog et stort ansvar især i efteråret, hvor der virkelig var brug for det med en del profiler ude. Han er inde i en god udvikling som en af lederne på holdet, hvor han både bidrager med sine kvaliteter som spiller, men også som eksempel for de unge,« siger sportsdirektør Peter Christiansen og fortsætter:

»Han er taktisk og teknisk på et meget højt niveau, og vi er glade for at have aftalen med ham på plads nu.«