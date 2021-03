FC København bakker op om selve budskabet i en anmeldt fandemonstration, men vil ikke forholde sig til, om det er realistisk at gøre det på en 'corona-forsvarlig' måde.

Demonstrationen finder sted lige uden for FCKs hjemmebane søndag, når holdet møder FC Midtjylland i Superligaen.

Det er fanfraktionen, Sektion 12, der har anmeldt demonstrationen, som vil råbe politikerne op og få dem til at give grønt lys til, at der igen må komme tilskuere på stadion og se superligafodbold.

Et initiativ, som FCK allerede fredag aften var ude at bakke op om på klubbens hjemmeside ved blandt andet at skrive:

'Et budskab, vi er helt enige i og derfor sætter vi også pris på initiativet og arbejdet for at få genåbnet for fans på stadion på en forsvarlig måde.'

(Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Reaktionerne har siden været blandede på de sociale medier, hvor flere er skeptiske over for, at FCK bakker op om en begivenhed, der potentielt kan bryde med de officielle coronaretningslinjer fra myndighederne.

Andre fans er dog helt enige i, at demonstrationen er en kærkommen lejlighed til at vise utilfredsheden.

Jes Mortensen, der er kommunikationschef hos FCK, forklarer, at man fra klubbens side kun har forholdt sig til selve budskabet og ikke, om demonstrationen er den rigtige eller forkerte måde at vise sin utilfredshed på.

»Vi har sådan set ikke taget stilling til andet, end at vi er enige i budskabet, og at man skal tænke sig rigtig godt om og opføre sig ordentligt,« siger han til B.T.

I opfordrer til, at man demonstrerer på en sundhedsmæssig ansvarlig måde. Hvad mener I med det?

»Man skal selvfølgelig overholde alle de retningslinjer, som sundhedsmyndighederne har givet. Man skal tænke sig godt om, og man skal passe på hinanden, som det også er tilfældet i andre henseender,« forklarer Jes Mortensen.

(Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Er det virkelig realistisk, at det kan lade sig gøre?

»Det kan jeg ikke bedømme. Jeg har ikke et begreb om, hvor mange mennesker der kommer. Det er noget, I må tale med arrangørerne om.«

Men når nu I bakker op om det så …

»Vi bakker op om budskabet. Vi er enige i, at der kan komme fans på stadion. Vi opfordrer til, at når nu, man gør det på denne her måde, så skal man gøre det på en ordentlig måde«

Så I bakker ikke op om, at det her er den rigtige måde at råbe politikerne op på?

»Det kan jeg ikke vurdere. Det kommer fuldstændig an på, hvordan man gør det. Man har en ret til at demonstrere. Men man har lige nu en forpligtelse til at opføre sig på den måde, som vi er blevet enige om i samfundet, at vi skal gøre – nemlig at passe på hinanden,« siger Jes Mortensen og fortsætter:

»Så kan man lave det på en måde, hvor man overholder retningslinjerne på en ordentlig måde og i en god tone. Men hvis man ikke opføre sig, som man skal for tiden, så er det ikke nødvendigvis en positiv ting for sagen.«

Kommer FCK til at gøre noget, eller får folk bare lov til selv at stå uden for Parken?

»Det er jo en anmeldt demonstration, og derfor er det en myndighedsopgave at få den afviklet på en god måde. Men selvfølgelig bidrager vi gerne, hvis myndighederne vil have vores hjælp.«

Kommer FCK til at være repræsenteret ved demonstrationen?

»Nej, det er ikke noget, vi som klub deltager i. Det er nogle fan-organisationer, som står for det.«

Så der vil ikke være repræsentanter fra klubben til stede?

»Vi går ikke med i demonstrationen. Men det ville være mærkeligt, om der ikke var nogle fra os, når nu det foregår lige ved vores stadion, som går og holder øje og hjælper. Vi kan se på timingen, at vores spillere kommer til at komme forbi, og derfor er det indlysende, at der vil være nogle stewards ude for at sikre, at det sker på en god måde,« slår Jes Mortensen fast.

Kampen mellem FCK og FC Midtjylland afvikles klokken 18 i Parken på Østerbro.