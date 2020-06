FC København har indgået et samarbejde med den kontroversielle danske kunstner Kristian von Hornsleth. Som en del af aftalen skal kunstnerens værker udstilles i en af Telia Parkens loger.

Det samarbejde har fået flere af klubbens tilhængere op i det røde felt på de sociale medier.

Ét af kritikpunkterne fra visse FCK-fans går på, at Kristian von Hornsleth tidligere har samarbejdet med den racismedømte svenske kunstner Dan Park - et projekt, Kristian von Hornsleth dog senere valgte at trække sig fra, da han blandt andet begyndte at modtage dødstrusler.

Her er et udsnit af de kritiske tweets:

Skuffende, FC København!? Midt i en global vækkelse omkring racisme og diskrimination vælger I at lancere et samarbejde med en kunstner, der har haft et tæt samarbejde med den racismedømte Dan Park og faciliterede, at racisten fik en platform i DK.

Jeg elsker min klub, men det her er eddermame en ommer. Det vidner om både dårlig smag i kunst og dårlig hukommelse.

Kan du forklare, hvorfor FCK indgår samarbejde med en kunstner, der har udført og udstillet dybt racistisk kunst over de senere år og samarbejdet med nogle af Skandinaviens mest fremmedfjendske individer? Er det virkelig i tråd med værdierne?

Det her fatter jeg ærligt talt heller ikke en skid af, FC København ... Hornsleth har været decideret træls gennem en længere periode og er i øvrigt komplet irrelevant i dag. Virkelig ærgerligt samarbejde.

Kristian von Hornsleth har indgået et samarbejde med FC København for resten af året. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh Vis mere Kristian von Hornsleth har indgået et samarbejde med FC København for resten af året. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

Foruden kritiske FCK-fans findes der også mange, der taler positivt om samarbejdet og Hornsleths værker på de sociale medier, og klubbens kommercielle direktør, Jacob Lauesen, fortæller, at man modtager positive henvendelser i denne forbindelse. Men man lytter til alle holdninger, siger han.

»Vi kigger selvfølgelig alt igennem. Både det negative og positive forholder vi os naturligvis til. Debatten går mod den Dan Park-udstilling, men som det også har været beskrevet andre steder, så var det fra Hornsleths side et udtryk om ytringsfrihed. Den snak, vi har haft her, er, at det er ikke kunst, han selv har brudt sig om – og derudover har det intet med vores udstilling at gøre.«

»Alle holdninger er jo noget, vi kigger til. Men vi synes ikke, der er en kobling til det, vi arbejder med her, som jo er, at vi hylder byens helte uagtet hudfarven. Så der er ikke en sammenhæng. Jeg lytter til den kritik og de røster – både positive og negative – som kommer, når vi træder i udkanten af, hvad vores fans synes, vi skal gøre. Selvfølgelig gør vi det. Det lytter vi altid til,« siger Jacob Lauesen, der anerkender, at man på forhånd vidste, at Hornsleth er en kunstner, der kan dele vandene.

»Selv om vi gerne ville have, at alle kan lide det, vi gør, så har vi også vidst, at nogle ville diskutere det. Men det har faktisk mere gået på det visuelle udtryk i forhold til selve kunsten – om det blev provokerende – end det har handlet om en udstilling, som ikke blev til noget for seks år siden.«

Til trods for, at der lyder kritiske røster om Kristian von Hornsleth blandt FCK-fans, får de umiddelbart ingen konsekvenser for samarbejdet.

»Nej, det gør det ikke umiddelbart. Vi indgår altid i dialoger, og der er flere af dem, som har ytret sig, som vi kender i fanmiljøet og gerne vil snakke med. Folk er jo velkomne til at tage fat i os og vende tingene. Men det er ikke noget, der ændrer på, at vi er stolte af det, der er kommet ud af det her,« siger Jacob Lauesen.