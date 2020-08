FCK-angriberen Kamil Wilczek skal ikke forvente nogen varm velkomst på sin nye hjemmebane.

Skiftet til københavnerne som tidligere Brøndby-spiller er ikke faldet i god jord hos begge fangrupperinger.

Og nu tager de mest inkarnerede FCK-fans afstand fra klubbens køb af Wilczek. Det fremgår af et opslag på Instagram underskrevet fanfranktionen Urban Crew, der holder til på stemningstribunen Sektion12 i Parken.

»Denne udmelding behøves ikke at gøres længere end højst nødvendigt, da der ikke bør herske nogen tvivl om, at nummer 9 (Wilczeks nye nummer, red.) aldrig bliver accepteret hos os,« skiver de og fortsætter:



»Det står folk frit for, hvordan de vil reagere på hans tiltrædelse. Men hvis det ikke er nok for én, at manden er tidligere anfører, topscorer m.v hos bif, og at han kun for to måneder siden købte støttetrøjer til dem - så se blot på hans udtalelser, hvor han iført vores trøje understreger, at han har Brøndby i hjertet og altid vil have det,« lyder det.

Da Wilczek ved sin første træning udtalte sig om de mange hadefulde beskeder, han havde fået fra Brøndby-fans på sociale medier, lød det:



»Det forsøger jeg at ignorere. Brøndby vil altid være i mit hjerte. Det ændrer det her ikke på. Jeg forstår godt Brøndby-fansenes reaktion, men jeg forsøger ikke fokusere på det. Jeg vil gerne holde det lidt på afstand, da det er en følsom periode lige nu,« sagde Wilczek.



Noget, man ikke ser så mildt på hos FCK-fansene, er netop, at man helst ikke skal have Brøndby i hjertet, når de er klubbens ærkerivaler.



»Dette er det tætteste, man kan komme på en utilgivelig signing.«



»Klubben skuffer ved deres komplette mangel på forståelse for de fans, de lever af. Og den manglende respekt for de følelser, de er afhængige af som klub.

»Ingen støtte, ingen sange fra vores side til den nye nummer 9. (Jonas, red.) Wind, (Mohamed, red.) Daramy, (Mikke, red.) Kaufmann m.v. er fremtiden,« lyder meddelelsen til slut.

Kamil Wilczek var ikke en del af FCK-truppen, der mandag tabte til Manchester United i Europa League-kvartfinalen, da han ikke var spilleberretiget. Det er han først fra næste sæson, hvor han altså ikke kan se frem til åbne arme fra FCK-fansene.

Wilczek spillede i Brøndby fra 2016 frem til januar 2020. I den tid formåede han at bombe sig ind i de blå/gule-hjerter som klubbens mest scorende nogensinde i Superliga-sammenhæng. Men de hjerter blev knuste, da han, syv måneder efter han forlod klubben for tyrkiske Göztepe, pludselig stod i en FCK-trøje på københavnernes træningsanlæg.

Den 32-årige polak har sat sin signatur på en treårig aftale med FCK.