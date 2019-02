Bold eller bøsse? Christian Maigaard, en helt almindelig familiefar og FCK-fan med en Twitter-konto, oplevede i denne uge, hvor galt man kan komme afsted på de sociale medier, hvis man er for hurtig på aftrækkeren.

Og nu siger han undskyld til FC Midtjylland-stjernen Marc Dal Hende, som han anklagede for homofobi. Det skete på Twitter mandag aften under kampen mellem FCM og AaB.

»Jeg er dybt og pinligt berørt over det her. Det er ikke mit heldigste øjeblik, og jeg sidder med en dårlig smag i munden. Jeg ved godt, jeg er gået for langt,« siger Christian Maigaard, som på sin Twitter-profil blot kalder sig maigaard84.

Det var fra den profil med blot 190 følgere, at han skrev tweetet med ordlyden ‘man vil homofobi til livs i dansk fodbold, og så står Marc Dal Hende og råber ‘din fucking bøsse, mand’ efter en AaB’er'.

Marc Dal Hende har været ramt af en shitstorm. Foto: Henning Bagger Vis mere Marc Dal Hende har været ramt af en shitstorm. Foto: Henning Bagger

Lynhurtigt tog beskeden fart og bredte sig blandt danske fodboldfans på Twitter - altså en regulær shitstorm-situation, som også hurtigt nåede Marc Dal Hende selv.

FCM-profilen afviste dog pure anklagerne - det samme gjorde modspillere og dommeren i kampen - og sagde, han havde råbt 'det er fucking bolden, mand', hvilket tv-billederne ved nærmere eftersyn også understøtter. (se klippet øverst i artiklen)

34-årige Christian Maigaard forklarer, hvorfor han lavede det nu så berygtede tweet i første omgang.

»Jeg sidder og ser denne kamp på min mobil nede i Lalandia, hvor jeg er på ferie med mine børn. Der hører jeg kommentatorerne bemærke denne episode, hvor Dal Hende råber noget. Jeg sidder og ser den et par gange, og jeg når frem til det samme hver gang: at han råber ‘din fucking bøsse’. Der har været meget fokus på det her med homofobi, og så er det, at jeg laver det tweet,« siger FCK-fanen, som hurtigt bemærker, at hans tweet får stor opmærksomhed.

Christian Maigaards tweet fra mandag aften Vis mere Christian Maigaards tweet fra mandag aften

»Da jeg lægger det ud, går der 10 minutter, og så har jeg fået 30 likes, og det bliver delt og kommenteret. Det har jeg aldrig prøvet før. Jeg er jo helt ligegyldig på Twitter. En time senere er der over 100 likes og senere igen mere end 300 likes. Det er helt vanvittigt, men jeg tror fortsat, den er god nok. De mange likes og kommentarer må jo betyde, at andre også kan se det samme som mig. Så jeg går glædeligt i badeland med mine børn,« siger han og fortsætter:

»På et tidspunkt ser jeg klippet på en rigtig tv-skærm, og der kan jeg godt se, at - aarh - der tager jeg sgu fejl. Det er så der, jeg skriver til FC Midtjylland og Marc Dal hende, fordi jeg gerne vil give ham en undskyldning. De skriver tilbage, at han tilgiver mig,« siger Christian Maigaard, som kan konstatere, at sagen dog fortsætter med at vokse sig større og lever videre i medierne.

I går fortalte Marc Dal Hende således i et interview med Spillerforeningen om, hvor hårdt den falske anklage i Christian Maigaards tweet - og de mange efterfølgende tweets og andre beskeder på de sociale medier - har ramt ham og hans familie.

»Men det er ikke kun dig selv, der bliver ramt, når du ser dit navn blive svinet til. Det påvirker også min familie. Min kone og datter synes for eksempel ikke, det er sjovt. Det tænker folk måske ikke på, inden de sender sådan noget i omløb. Så nej, en shitstorm er ikke sjov,« siger Marc Dal Hende, som allerede kort efter kampen fik nys om, at en shitstorm var under opsejling.

Marc Dal Hende er en af FCM's største profiler. Foto: Henning Bagger Vis mere Marc Dal Hende er en af FCM's største profiler. Foto: Henning Bagger

Han afviser i interviewet, at han nogensinde kunne finde på at tale nedsættende til en dommer eller modstander:

»Jeg er ret bevidst om, hvad jeg kalder folk, og hvad jeg ikke skal kalde dem. Og jeg kunne aldrig finde på at bruge ordet bøsse.«

Det er særligt det interview, der har fået Christian Maigaard til nu at stå frem med navn med en uforbeholden undskyldning til Marc Dal Hende.

»Det var jo overhovedet ikke meningen det her. Jeg ville gerne have lukket den i tirsdags, da jeg kontaktede FCM. Men da jeg så ser i det interview, at han udtaler, at det også rammer hans familie, så er det virkelig gået for vidt. Så er det ikke længere bare en dum københavner-knægt, som lige skulle være smart i en fart.«

Christian Maigaard siger, at han fortryder sin ageren på de sociale medier, og mener, at hans sag bør være en læring for alle, som er aktive på de sociale medier.

»Selv små ligegyldige personer på internettet som mig selv besidder en enorm magt. Men vi er ikke klar over det. Hvis vi skriver det rigtige - eller forkerte om man vil - på det rigtige tidspunkt, så eskalerer det. Jeg var ikke klar over, at det kunne stikke sådan af. Det er jeg meget overrasket, overvældet og chokeret over, at det kan,« siger han og slutter af med denne lige reminder til sig selv:

»Min klasselærer sagde engang til mig, at jeg skulle lære at tænke, før jeg talte. Det skulle jeg da virkelig have brugt her. Det går lidt hurtigt engang imellem. Man skal lige trække vejret.«

B.T har forgæves forsøgt at få en kommentar fra FC Midtjylland og Marc Dal Hende.