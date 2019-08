FC København har fundet spilleren, der skal gå i Robert Skovs enorme fodspor. Han hedder Pep Biel, er 22 år, spanier og tilhører Real Zaragoza.

Men kun lidt endnu. For FC København er ifølge B.T.s oplysninger angiveligt allerede enig med Pep Biel om lønpakken, der vil lande højt på skalaen, da han nemlig efter skat angiveligt vil modtage i omegnen af 500.000 euro om året - hvad der svarer til 3,7 millioner kroner.

Det passer da også fint til en spiller, der vil blive københavnernes dyreste indkøb nogensinde, hvis handlen bliver en realitet. Og det ser den ud til at blive, da klubberne nu er enige om en pris i omegnen af fem millioner euro - eller 37 millioner kroner.

FC Københavns første bud på 3,7 millioner euro - 27,6 mio. kroner - blev ifølge lokalavisen Heraldo afvist af Real Zaragoza, men et par bud senere skulle der nu være enighed mellem FC København og Zaragoza.

Pep Biel Fulde navn: Pep Biel Mas Jaume

Alder: 22 år

Position: Offensiv midtbane

Nationalitet: Spanien

Tidligere klubber: Rayo Vallecano B, Llosetense, Mallorca B, Almudévar



Det ender med en pris på i omegnen af fem millioner euro plus en procentdel af et eventuelt videresalg. Det svarer til 37 millioner kroner og vil altså være dansk rekord og derfor også det højeste, FC København nogensinde har betalt for en spiller.

Real Zaragoza har haft brug for at sælge spillere af økonomiske årsager, men samtidig har klubben følt sig presset af fansene, som absolut ikke vil af med en af de største profiler, der havde en frikøbsklausul på 75 millioner kroner.

FC Københavns bud på 37 millioner kroner gør Pep Biel klar til hurtigt at tage turen til København. Håbet for FCK-manager Ståle Solbakken er nemlig helt naturligt, at han kan nå at være i spil til Champions League-kvalifikationskampene mod Røde Stjerne på tirsdag.

Torsdag aften (altså i aften, red.) er der første deadline for registrering af spillere til de to opgør mod de serbiske mestre. Men FC København vil helt indtil dagen inden kampen på tirsdag kunne registrere yderligere en spiller til de to vigtige kampe.

Hvem har egentlig købt hvem? Og hvem er blevet solgt? Få det store overblik over alle Superligaens transfers lige HER

Derfor arbejder FC København altså lige nu hårdt på at få alle detaljer på plads med spilleren og Zaragoza, der naturligt nok ikke er meget for at slippe Pep Biel, der i sidste sæson lavede seks mål og fire assists i 21 kampe i den næstbedste række.