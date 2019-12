B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet' giver dig her det store overblik over sæsonens dårligste og bedste transfers i Superligaen (hør hele udsendelsen herunder).

Hør Transfervinduets julespecial lige her

Top-5: Her er sæsonens bedste transfers i Superligaen

1. Mange rynkede på næsen, da AaB i sommer hentede Patrick Olsen, der var rykket ned med FC Helsingør - to år i træk! Men det viste sig at være helt genialt set af nordjyderne at lægge den million kroner på bordet for det tidligere Inter-talent. Olsen har været flyvende på AaB-midtbanen, hvor han bidrager flittigt både offensivt og defensivt.

2. De fleste havde nok dømt Patrick Da Silva ude. Talentet er uomtvisteligt, men dumme beslutninger uden for banen har gang på gang udskudt gennembruddet. Men det lader til, at skiftet til Lyngby har været det helt rigtige for den offensivt begavede back, der har været en fornøjelse at følge i et stærkt Lyngby-efterår.

3. Det kræver sit af en 20-årig at blive kastet ind i midterforsvaret på et hold, hvor både europæisk succes og superligasucces er et absolut must. Men Victor Nelsson har vist, at talentet sagtens kan bestå den test. Han bliver et hot salgsemne om en sæson eller to.



4. I svenske Kalle har FCK fået det, som FCK har brug. En målmand uden de store armbevægelser ... men ekstremt pålidelig. Og så var han billig. Dét er en god transfer!



5. Han kom gratis til AGF - men har haft en indflydelse, der er mange millioner værd. På banen er Poulsen det dumme midtbanesvin (sagt med kærlighed), som ethvert hold har brug for. Og hans ukuelige vindermentalitet klæder aarhusianerne, som kirsebærsovs klæder risalamande.

Flop-5: Her er sæsonens dårligste transfers i Superligaen



1. Den spanske venstrekant blev midt i sommerens CL-kval-kampagne i hast hentet dyrt ind som Robert Skovs erstatning fra spanske Zaragoza. Men 30-millioner-manden har på ingen måder været en Red Hot Chili Pep. Et mål - på straffe - i 19 kampe må give Solbakken kuldegysninger - på den dårlige måde.



2. Ebbe Sands sidste gerning som Brøndby-sportschef var at kaste i omegnen af 10 millioner kroner efter den 20-årige midtbanespiller. Inden skader ødelagde hans efterår, nåede nordmanden at vise, at han en ikke ligner en fremtidig midtbane-styrmand på Vestegnen - og at det er farligt at købe profiler i den norske liga.

3. Det lignede et scoop, da FCK kaprede den norske landsholdskeeper gratis i OB. Men den dobbelte Gyldne Bur-vinder er røget ud i kulden efter et par tvivlsomme præstationer, hvor særligt Røde Stjerne-kampen springer negativt i øjnene. Sidder nu surmulende på FCK-bænken med udsigten til at spille andenviolin for Kalle Johnsson.

4. Alene dømt ud fra hitraten ligner den meget omtalte brasilianske invasion på heden mere og mere en kortvarig lambada-dille. Den senest ankomne af fire FCM-brassere startede fint, men har som følge af skader mistet venstre back-pladsen til unge Nicolas Dyhr.

5. Det var et par store målmandshandsker, den unge keeper skulle udfylde i det aarhusianske efter Kamil Grabara. Det kunne svenskeren ikke leve op til, og efter et par dårlige præstationer måtte AGF ud på gratis-markedet med en SOS til eks-keeper Aleksandar Jovanović. Genfandt dog noget styrke sidst på efteråret.