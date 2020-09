Et comeback af de mere overraskende er snart en realitet i dansk fodbold. Peter Ankersen vender med største sandsynlighed tilbage til FC København efter bare et år i Genoa.

Det hele er ifølge B.T.s oplysninger stort set på plads, og Peter Ankersen kan snart igen kalde sig FC København-spiller. Kilder i klubben regner med, at de sidste småting nok skal lande inden for kort tid.

En af de småting er lægetjekket, men det kan Peter Ankersen også gennemgå, for han lander fredag i København og er dermed klar til at få det allersidste på plads, inden et skifte bliver en realitet.

Dermed vender han tilbage til FC København efter bare et år i Genoa - og efter at have spillet de sidste tre ekstremt vigtige kampe for italienerne i den forgangne sæson. Det har dog ikke ændret på, at Ankersen har ønsket at vende hjem til Danmark og tilbage til FC København.

Peter Ankersen er meget få detaljer fra igen at kunne iklæde sig den hvide FC København-trøje. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Peter Ankersen er meget få detaljer fra igen at kunne iklæde sig den hvide FC København-trøje. Foto: Mads Claus Rasmussen

Og Genoas lejeaftale med Davide Zappacosta har ikke gjort beslutningen sværere.

Det ønske har hans agenter arbejdet på i løbet af ugen, og onsdag afslørede det italienske medie Gianluca Di Marzio, at planen var, at Ankersen skulle tilbage til FCK. Forhandlingerne mellem Ankersens agenter og Genoa har foregået i Milano, hvortil Ankersen også selv tog turen onsdag.

Her skulle der være blevet forhandlet om en løsrivelse af kontrakten for Peter Ankersen, men om det også er endt sådan, eller om FC København kommer til at betale et lille millionbeløb for overgangen, er B.T. ikke bekendt med endnu.

Peter Ankersen har dog også haft muligheder for at tage turen til Spanien eller Tyrkiet, men han har altså selv ønsket turen tilbage til FC København, hvor manager Ståle Solbakken har set en god mulighed for at banke noget mere soliditet ind i sit hold.

Hvis de sidste detaljer falder på plads - og det forventer kilder i FC København, så ventes det, at Peter Ankersen kan blive præsenteret i den hvide trøje allerede i denne weekend.

Om han er klar til at indgå i FCK-truppen søndag mod Vejle er dog nok mere tvivlsomt.