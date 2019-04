FC København har rykket lidt rundt til opgøret mod FC Midtjylland i Parken.

Endnu engang har løverne fra København nemlig rykket reklamebanderne tætter på kridtstregerne, nøjagtig som de gjorde det tilbage i november måned, da FC Midtjylland også var på besøg.

FC Midtjylland er kendt for deres lange indkast, men det kan godt gå hen og blive en udfordring for Kian Hansen og co., når banderne er rykket.

FC Københavns manager Ståle Solbakken havde et køligt svar, da han blev spurgt ind til bandernes nye placering af TV3 Sport.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, du også kan høre den i vores app lige HER

Hør hele interviewet med Ståle Solbakken øverst i artiklen.

»Det må folk jo gætte sig til,« svarede han blandt andet og tilføjede:

»Og vi får solgt ekstra reklame, fordi der er stort fokus på dem.«

FC København indtager førstepladsen i Superligaen med 70 point foran FC Midtjylland, der har 65, forud for opgøret mellem de to torsdag aften.