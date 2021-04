Det var en regulær bombe, der ramte fodbolddanmark, da FC København i slutningen af november kunne fortælle, at de havde hapset klubbens nye sportsdirektør i AGF.

Peter 'PC' Christiansen havde sagt i den aarhusianske klub, hvilket efterlod 'De Hviie' både chokeret og skuffet. Med øjeblikkelig virkning blev manden, der havde været sportschef i klubben i fire år, suspenderet.

Siden er der gået fire måneder, hvor 'PC' ikke har kunnet gøre andet end at vente på at kontrakten i AGF løb ud. Alt imens han har kunnet se FC København befinde sig i dyb krise med Jess Thorup ved roret og William Kvist som den midlertidige sportslige ansvarlige.

På Peter Christiansen første arbejdsdag i den københavnske storklub lagde han derfor heller ikke skjul på, at de seneste måneder har været hårde.

Det har været vanvittigt frustrerende. Men omvendt så er det ikke sådan, at jeg ikke har en forståelse af, hvad det er for et signal, som AGF gerne vil sende. Peter Christiansen, ny sportsidirektør i FCK

»Ja, det kan man roligt sige (at ventetiden har været lang, red.). Det har varet fire måneder. Første måned var helt forfærdelig, fordi man er vant til at knokle så meget, som man nu gør. Så to måneder med hjemmeskole med fire børn, og så har den sidste måned egentlig bare været nedtælling til at kunne komme i gang. Så ja, det har været en hård dom at afsone,« fortæller FCK's nye sportsdirektør.

Allerede i november havde FC København et ønske om at få 'PC' til klubben hurtigst muligt, men det blev hurtigt klart, at AGF ikke havde i sinde at slippe ham billigt.

Parterne kunne derfor heller ikke blive enige om en kompensation, og det har ikke været nemt den nye FCK-boss. Alligevel har han forståelse for, hvorfor det endte, som det gjorde.

»Det har været vanvittigt frustrerende. Men omvendt så er det ikke sådan, at jeg ikke har en forståelse af, hvad det er for et signal, som AGF gerne vil sende. For det er jo et signal. De har vundet terræn i fodbolddanmark og i ligaen, og det er de i deres gode ret til. Jeg har fuld respekt for, at man vælger den beslutning, men derfor ville jeg egoistisk set gerne have været i gang fem dage efter, jeg havde sagt op, men sådan er verden ikke altid så gunstig for én.«

Peter Christiansen havde langfredag sin første reelle arbejdsdag i FC København. Foto: Henning Bagger Vis mere Peter Christiansen havde langfredag sin første reelle arbejdsdag i FC København. Foto: Henning Bagger

Da nyheden kom ud 27. november sidste år var det tydeligt at AGF-direktionen var i choktilstand. Om morgenen havde klubben modtaget en opsigelse fra 'PC', og efterfølgende lagde direktør Jacob Nielsen ikke skjul på, hvordan han havde det..

»Jeg er i mine følelsers vold lige nu, og selvfølgelig er jeg skuffet,« sagde han blandt andet..

Men på trods af det, fortryder Peter Christiansen intet omkring 'skilsmissen' med AGF..

»Næ, det gør jeg ikke. Jeg ved ikke, om de var overraskede. Det er vel en hver mands ret at træffe en egoistisk beslutning en gang imellem, og det har jeg gjort. Jeg tror, at folk, der kender mig, ved, hvor loyalt et menneske, jeg er, og hvilke krav jeg har til mig selv, og hvordan jeg intet behov har for at fremhæve mig selv i nogle som helst sammenhænge. Jeg arbejder for det projekt, jeg er i, og der kan jeg se mig selv 100 procent i øjnene. Det har jeg absolut intet problem med.«

AGFs direktør Jacob Nielsen sammen med den tidligere sportschef Peter Christiansen, der nu står med det sportslige ansvar i FC København. Foto: Henning Bagger Vis mere AGFs direktør Jacob Nielsen sammen med den tidligere sportschef Peter Christiansen, der nu står med det sportslige ansvar i FC København. Foto: Henning Bagger

Peter Christiansen var fra 2013 til 2015 sportschef i Randers FC, inden han tog til AGF. Først som chefscout og fra 2017 som sportschef..

Nu kan han så endelig trække i arbejdstøjet for den klub, som han selv spillede for fra 1999 til 2005 – og der er nok at tage fat om.

FC København ligger nemlig på fjerdepladsen i Superligaen, når mesterskabsspillet begynder i weekenden. De er hele ti point efter Brøndby på førstepladsen.

Første opgave for københavnerne er mandagens hjemmekamp mod Randers FC.