Ståle Solbakken er en populær mand i FC København. Og de helt rigtige steder. Nemlig hos sin chef.

Den norske FCK-manager har da også fået styr på sit hold igen efter en hård sæson, og i dette efterår har københavnerne både spillet Europa League og lagt sig i front af Superligaen.

»Jeg håber meget på, at Ståle fortsætter længe. Vi er rigtig, rigtig glade for ham og synes, at han og hans team gør det fantastisk godt. Som formand for Parken vil jeg sige, at jeg meget håber, at han gerne vil fortsætte længe,« siger Bo Rygaard, der er bestyrelsesformand i Parken Sport & Entertainment.

Ståle Solbakken har brugt den seneste tid på at få forlænget aftalerne med Rasmus Falk og Nicolai Boilesen, så man kan udsætte eventuelle salg et stykke tid endnu.

Bestyrelsesformand i Parken Sport & Entertainment, Bo Rygaard. Foto: Anne Bæk Vis mere Bestyrelsesformand i Parken Sport & Entertainment, Bo Rygaard. Foto: Anne Bæk

Og inden længe forventes det også, at FC København præsenterer den 25-årige uruguayaner Guillermo Varela.

Det har fået fans til at spekulere i, om Ståle Solbakken var ved at gøre holdet klar til en ny træner. Men med en kontrakt med FCK frem til 2021 er der stadig tid at gå på. Og Bo Rygaard håber i hvert fald på, at han har sin norske FCK-chef et godt stykke tid endnu.

»Ståle er ligesom mange andre dygtige ledere god til at sætte et hold. Der er aldrig nogle organisationer, som præsterer rigtig godt, hvor det kun er en enkelt person. Men det starter med, at han er rigtig dygtig til at sætte et hold. Og han har et fantastisk hold både på og uden for banen. Nu har jeg snart været formand i fire år, og jeg har været imponeret over at se, hvordan de forvalter de midler, vi stiller til rådighed. Det er jeg rigtig glad for,« siger Bo Rygaard.

Den norske avis VG skrev i februar 2017, da Ståle Solbakken underskrev sin seneste FCK-kontrakt, at nordmanden havde fået indskrevet klausuler, der gør, at han kan smutte fra FC København, hvis klubben får opfyldt en række betingelser.