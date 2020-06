Aldo Petersen er ikke velkommen i FC København.

Det bliver sagt knap så direkte, men der er ingen tvivl om, at det er det, Parken-formand Bo Rygaard mener.

»Jeg har aldrig nogensinde mødt Aldo Petersen eller talt med ham. Ingen af mine nuværende bestyrelseskollegaer har haft haft kontakt eller dialog med ham i min tid her. Vi har ingen relationer overhovedet,« starter Bo Rygaard med at slå meget klart fast.

De seneste par uger har formanden for selskabet bag FC København først i et læserbrev i Tipsbladet og siden i et interview med Canal 9 kunnet høre, hvad Aldo Petersen ville gøre anderledes i FC København, hvis han kom til. Samt at aktionærerne i klubben ifølge finansmanden snart ville blive bedt om at komme med flere penge af banken.

Hvis jeg skal have en second opinion, skal jeg have det fra nogle folk, som jeg har tillid til, og som, jeg synes, har en ordentlig dømmekraft. Ikke nogen, der bare render rundt og snakker i pressen. Bo Rygaard om Aldo Petersen

Og allerede i starten af maj fortalte Aldo Petersen til FCK-mediet Copenhagen Sundays, at han havde været med i det bud, som den amerikanske investeringsfond Fortress sendte om opkøb af Parken sidste år.

»Dengang Fortress meldte sig interesserede i at drøfte muligheden for, at de kunne købe sig ind, bød jeg dem velkommen til et møde. På det møde var de repræsenteret med en partner fra USA og deres advokatforbindelse. Jeg hørte i den forbindelse aldrig nogensinde Aldo Petersen omtalt som en del af noget som helst. Det er kun noget, jeg har hørt ude fra sidelinjen. Det var ikke noget, de sagde til mig. Han var ikke en del af den aktuelle diskussion, jeg havde på det møde,« siger Bo Rygaard.

Parken-formanden tog mødet, men det endte med at være Lars Seier, der købte sig ind i Parken Sport & Entertainment.

»Det var i øvrigt et ganske udmærket møde med nogle fornuftige mennesker, men der var ikke interesse fra ejersiden, og det er der fortsat ikke om at få nye partnere ind. Det sagde jeg til dem, og det accepterede de,« siger Rygaard, som så siden har set Aldo Petersen melde sig som en del af Fortress' bud.

Foto: LINDA KASTRUP Vis mere Foto: LINDA KASTRUP

»Vi har med ganske stor undren over de seneste uger konstateret, at Aldo Petersen som privatperson går ud og siger nogle ting. Han starter med at sige, at han var involveret i den situation for halvandet år siden. Det er muligt, han har været det, men jeg kan ikke svare på det, for jeg har ikke mødt ham i den forbindelse, og de har aldrig nogensinde nævnt ham over for mig. Så helt vital kan han næppe have været.«

Han har nævnt, at han godt kunne komme tilbage med et tilbud. Er der en chance for, at Aldo Petersen kommer ind hos jer?

»Man skal aldrig nogensinde underkende, at integritet og personlige relationer er ret afgørende faktorer. Det er ikke altid kun penge, det drejer sig om. Jeg synes, at vi driver Parken som en meget professionel virksomhed. Vi har nogle værdier og holdninger, som er vigtige for os. Der er det ikke kompatibelt med det at gå ud og agere på den måde.«

»Man kan aldrig nogensinde sige aldrig, og i sidste ende skal jeg foreligge sådanne ting for ejerne. Jeg har selvfølgelig mine egne indstillinger til tingene. Og jeg vil sige, at integritet i forretning er fuldstændig afgørende. Hvis nogen - i forhold til det kodeks vi har - ikke opfører sig på en måde, som vi synes er hensigtsmæssig, så står man ikke først i køen. Det gør man ikke.«

Formanden for Parken Sport & Entertainment virker heller ikke for alvor er interesseret i lige præcis Aldo Petersens råd.

»Jeg har det sådan, at hvis jeg skal have en second opinion, skal jeg have det fra nogle folk, som jeg har tillid til, og som, jeg synes, har en ordentlig dømmekraft. Ikke nogen, der bare render rundt og snakker i pressen, hvis jeg skal være helt ærlig.«

Aldo Petersen har foruden at fortælle om de mange investeringer, der var brug for i Parken og FC København, også fortalt om sit bud sammen med Fortress på Parken Sport & Entertainment, samt at man muligvis godt kunne vende tilbage med et nyt bud. Men nu skulle han ifølge Økonomisk Ugebrev i stedet være på banen som ny potentiel investor hos ærkerivalerne fra Brøndby.

»Hvad får han ud af at tale grimt om os? Han har ikke været en del af Parken i de fem år, jeg har været her. Hovedejerne hos os har sagt, at de har ikke lyst til at sælge noget hverken helt eller delvist. Men hvis han ønskede at komme ind hos os, var det ikke måden at komme ind på. Det er da den sikre vej til ikke at komme indenfor,« siger Rygaard og fortsætter.

Aldo Petersen sammen med Jan Bech Andersen. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Aldo Petersen sammen med Jan Bech Andersen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Nu kan jeg så læse det andet (om Brøndby, red.) i Økonomisk Ugebrev, og det giver så lidt mere mening, hvis det er sådan, man tænker. Jeg synes stadig ikke, at det er en acceptabel adfærd. Men det må manden jo selv om - jeg kender ham ikke.«

Han understreger, at han ikke har kendskab til Aldo Petersens mulige - eller ikke mulige - vej tilbage i Brøndby.

»Hvis Aldo Petersen bare havde brugt fem minutter i et radioprogram eller var kommet til at sige et eller andet, var det det. Men det der var jo nærmest en kampagne, hvor jeg kunne se det i samtlige medier over en lang periode. Så er det jo noget, man gør bevidst. Ikke at jeg synes, det er acceptabelt, men så kan jeg måske bedre forstå, hvorfor han har gjort det.«

»Uden at jeg overhovedet har nogen holdning eller idé om, om det (Aldo Petersens mulige Brøndby-interesse, red.) er rigtigt. Men hvis det forholder sig sådan - og jeg synes, at Økonomisk Ugebrev plejer at være meget seriøst - så giver hans adfærd en lille smule mere mening,« siger Bo Rygaard.