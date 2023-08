Når transfervinduerne er åbne - så fyger rygterne om spillerskifter rundt i luften.

Og i denne uge er FC København kædet sammen med flere store spillere på det europæiske marked.

Blandt andet har B.T. i denne uge afsløret, at FC København forhandler med klubikonet Thomas Delaney og hans klub Sevilla om et muligt comeback til Superligaen, mens B.T. også forstår, at den norske venstreback Birger Meling er yderst tæt på et skifte til FCK og af den grund kan spille sin sidste kamp i franske Rennes på søndag.

Men mens der er rigeligt af transferspørgsmål at stille FC København-cheftræner Jacob Neestrup, ja, så var det lidt færre ord, der kom ud af FCK-bossen, da han fredag efter 2-1-sejren over OB blev spurgt ind til mulige FCK-handler i vinduets sidste uger.

»Ingen kommentarer,« lød det kortfattet fra Neestrup om en mulig aftale med Thomas Delaney.

Birger Meling - er I ved at få en aftale i hus med ham?

»Heller ingen kommentarer,« sagde Neestrup, men dog med et smil på læben, der indbød til et opfølgende spørgsmål.

Men...?

»Det er en rigtig dygtig spiller.«

Så...?

»Så siger jeg ikke mere om det,« siger Neestrup og indikerer måske - måske ikke - at endnu en nordmand snart kan tilføjes FCK-truppen.

Og netop en venstreback har været et klart mål for FC København denne sommer.

Christian Sørensen er i øjeblikket den eneste rendyrkede venstreback - og han ryger af og til bag køen til spilletid, som det var tilfældet i fredagens 2-1-sejr over OB, da Kevin Diks i stedet spillede positionen fra start.

Tirsdag slog Jacob Neestrup det også fast overfor B.T., at man jagter en venstreback, mens FCK-bossen var mere diplomatisk i talen om en eventuel tilføjelse på midtbanen, hvor Delaney er en mulig kandidat.

»Det vil jeg ikke kommentere på. Det vil også være unfair over for de spillere, der gør det rigtig godt i FC København i øjeblikket,« lød det fra Neestrup efter 0-0-kampen tirsdag.

FCK har denne sommer købt offensivspillerne Jordan Larsson, Mohamed Elyounoussi og Elias Achouri, mens den unge målmand Theo Sander er hentet ind som reservekeeper.

Men flere spillere er på vej.