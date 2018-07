FC København har mandag smidt lidt af en transferbombe.

Klubben henter Dame N'Doye hjem - den sengalesiske angriber har tidligere spillet i klubben fra 2009-12.

Nyheden er i første omgang blevet præsenteret i en finurlig video (se den i bunden af artiklen), hvor Dame N'Doye ligger ved en pool i Østrig, hvor FCK-truppen i øjeblikket er på træningslejr.

»Jeg er tilbage. Lad os gøre det,« siger den 33-årige bomber i videoen, der slutter med ordene: 'Velkommen tilbage, Dame N'Doye'.

Dame N'Doye var en særdeles populær spiller, da han senest var i FCK.

Og målfarlig.

I 104 Superliga-kampe scorede han 59 mål, inden han tog videre til større udenlandske klubber som Lokomotiv Moskva, Hull, Trabzonspor og Sunderland.

I FCK har han fået en etårig kontrakt.

Dame N'Doye er den spiller i FCK, der nogensinde har scoret flest mål i internationale kampe. Her er det blevet til 14 styk. Foto: Claus Bech Vis mere Dame N'Doye er den spiller i FCK, der nogensinde har scoret flest mål i internationale kampe. Her er det blevet til 14 styk. Foto: Claus Bech

»N'Doye er en angriber med stor internatonal erfaring og spidskompetencer på et meget højt niveau. Han er måske den bedste angriber i FCK og Superligaens historie, og vi glæder os meget over at have ham tilbage i FCK,« siger Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside:

»Han er selvfølgelig blevet ældre, men han har stadig en enorm fysik og spillede masser af kampe i sidste sæson, så vi er sikre på, at han vil kunne bidrage med en masse på banen og hjælpe vores unge angribere til at blive endnu bedre. Det er ingen hemmelighed, at vi har haft akut brug for offensiv forstærkning, og heldigvis var N'Doye meget motiveret for at komme tilbage til os, så det gik ret hurtigt, da vi først begyndte at snakke med ham om muligheden. Vi er glade for at have ham på plads og så arbejder vi videre på at forstærke os yderligere.«

FCK og Ståle Solbakken er rendt i en decideret mangel på angribere. Federico Santander og Andrija Pavlovic er blevet solgt, og senest er Pieros Sotiriou og Jonas Wind så blevet skadet 'i ganske lang tid'. Samtidig ser det ud til, at Ståle Solbakkens drømmeangriber, uruguayanske Michael Santos, ikke vil til København.

Som Dame N'Doye konstaterer: »FCK har brug for mig, og jeg har brug for FCK.«

Dame N'Doye var konge af Superligaen, da han senest var i FCK. Foto: Claus Bech Vis mere Dame N'Doye var konge af Superligaen, da han senest var i FCK. Foto: Claus Bech

Og selv om han altså efterhånden er kommet et lille stykke op i 30erne, mener angriberen, at han har meget at tilbyde.

»Jeg er 33 år. En pæn alder for en sportsmand. Men jeg er bedre og stærkere end nogensinde. Det glæder jeg mig til at bevise,« siger Dame N'Doye, der er klar til at score mål for superligaklubben, han forlod som topscorer:

»Jeg er angriber. Forreste angriber. Det ved FCK, det ved Ståle. Derfor er jeg i dag vendt hjem til den klub og den træner, der skabte mig, hvor min karriere tog fart, og som ligger mit hjerte nærmest.«

Superligaen begynder igen om små 14 dage. Her møder FCK i første runde AC Horsens 16. juli på hjemmebane.