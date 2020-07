Brøndby må sande, at man ikke fik smedet, mens det svenske jern var varmt.

Ifølge B.T.s oplysninger lander prisen for Simon Tibblings salg til FC Emmen på omkring 3,5 millioner kroner plus eventuelle bonusser, der kan sende prisen op på i alt fem millioner kroner, hvis alt bliver indløst. Og det er milevidt fra de tilbud, man tidligere har modtaget på Simon Tibbling. Ja, faktisk er det mere end 14 millioner mindre end det største tilbud fra rivalerne fra FC København.

Hos FC Emmen har formand Ronald Lubbers afvist, at man har givet seks millioner kroner for Tibbling, som tidligere er blevet nævnt hos Ekstra Bladet.

»Jeg kan kun sige én ting: Det beløb er slet ikke korrekt,« siger han til hollandske De Telegraaf.



Brøndbys Simon Tibbling til 3-1 under superligakampen mellem Brøndby-FC Midtjylland på Brøndby Stadion, mandag den 20. maj 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndbys Simon Tibbling til 3-1 under superligakampen mellem Brøndby-FC Midtjylland på Brøndby Stadion, mandag den 20. maj 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe



Tilbage i sommeren 2018 udspillede der sig et stort transferdrama omkring Tibblings fremtid, hvor både FC Midtjyllland og FC København bød på midtbanespilleren, som B.T tidligere har kunnet afsløre.

Midtjyderne kom med et på det tidspunkt fornærmende lavt bud på 7,5 millioner kroner, mens FCK prøvede at kapre svenskeren med et kæmpe bud på den sidste dag i transfervinduet.



Som B.T. dengang kunne fortælle, tilbød københavnerne knap 19 millioner kroner. En pris, der med tilhørende bonuspakke kunne være steget til mellem 25 og 35 millioner kroner.

Så sent som sidste sommer i 2019 var der også mulighed for Brøndby at tjene en skilling på svenskeren, da FC Nordsjælland lagde et bud på otte millioner kroner. Den handel faldt igennem, da det ikke lykkedes Brøndby at hente den daværende Randers-spiller Saba Lobjanidze ind.

Siden gik Tibblings udvikling helt i stå.

På trods af, at svenskeren stadig havde to år tilbage af sin kontrakt, måtte man i Brøndby sande, at man aldrig fik slået til på det rigtige tidspunkt, hvis man sammenligner med de millionbud, der tidligere er røget mod Vestegnen.



I stedet blev det til et beskedent salg til FC Emmen.



»Jeg har hørt alle mulige historier i forbindelse med Tibblings skifte, også at han tjener enorme beløb. Knægten vil bare finde sit fodboldheld i Emmen,« siger FC Emmens formand, Ronald Lubbers, til Algemeen Dagblad og tilføjer:

»Hvis han var gået efter pengene, ville han selvfølgelig aldrig have spillet fodbold i Emmen. Han er det modsatte af glitter og glamour.«

Tibbling kom til Brøndby i 2017 fra hollandske Groningen.