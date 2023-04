Lyt til artiklen

For kun fire uger siden frygtede FC Københavns Christian Sørensen det værste.

Han frygtede en knæskade, der kunne holde ham ude resten af det forår, hvor han for første gang nogensinde i en karriere, der har skudt raketfart, skal kæmpe med om en dansk guldmedalje.

Men frygten blev punkteret - og søndag var han efter en tur i fuld narkose, en knæoperation og masser af timer i træningscentret tilbage i Parken, hvor han spillede 90 minutter i 2-1-sejren over FC Nordsjælland.

»Jeg havde virkelig ikke regnet med, at jeg skulle stå her i dag. At det skulle gå så hurtigt, for det er ikke lang tid siden, jeg lå i fuld narkose og blev opereret i knæet.«

»Jeg er en meget glad mand, og jeg er meget taknemmelig for det arbejde, de fysiske trænere og Morten Boesen (FCK's klublæge, red.) har gjort. Der er blevet arbejdet rigtig hårdt,« siger Sørensen efter sejren, der sendte FCK på førstepladsen i Superligaen.

»Da jeg haltende forlod stadion for fire uger siden, var jeg bekymret og troede, at foråret røg. Så det er to vidt forskellige verdener, jeg har været i,« siger Sørensen, der fortæller, at han fik opereret en lille flig af menisken væk.

Og man forstår, hvorfor Sørensen var bekymret.

For inden hans sommerskifte til FC København, ja, så strålede hans CV ikke af guldkampe og danske mesterskaber, men i stedet af mindre danske klubber og ingen top seks-deltagelser.

Derfor betyder det så meget for backen at være tilbage.

»Jeg har ikke prøvet at ligge nummer et i Superligaen før - så lad os fortsætte det sådan. Jeg plejer at spille nogle andre kampe - og det bliver jeg også drillet med. Det gør Kamil (Grabara, red.) især. Han siger, jeg ikke må blive nervøs i de store kampe her,« lyder det med et stort smil fra fynboen, der suger alt ind fra livet i toppen af Superligaen.

»Det er helt vanvittigt, hvad der er sket i min karriere. Det er lidt surrealistisk. Vi skal ikke mange år tilbage, før jeg spillede 1. division på baner, der ikke havde vandingsanlæg, til at jeg nu ligger nummer et i Superligaen med FC København.«

»Skulle jeg fortælle den her historie til nogen, så ville de ikke tro på det.«

»Så jeg nyder det virkelig. Jeg nyder at møde ind, træne med de her drenge, have de her forhold og spille i Parken.«

»Jeg tager alt med, og når jeg stopper, så vil jeg nok se tilbage på en voldsom fart, som min karriere pludselig har taget.«