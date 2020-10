Han samlede hele holdet i en stor rundkreds. Forløsningen var stor, men Carlos Zeca havde også noget på hjerte.

»I dag var en speciel dag for mig. Fordi det var min datters fødselsdag, mens vi spillede kamp. Gutter, vi er en fucking familie, og derfor vandt vi i dag.«

Sådan fortalte FCK-anføreren efter søndagens sejr over AGF i talen, der blev fanget af FCK TV's kamera. Og der var en særlig grund til, at han valgte de ord.

Egentlig havde han ikke troet, så mange ville høre talen, som klubben har delt på Instagram.

Carlos Zeca bor langt væk fra sin rigtige familie. Foto: Martin Sylvest Vis mere Carlos Zeca bor langt væk fra sin rigtige familie. Foto: Martin Sylvest

For ham handlede det først og fremmest om at fortælle holdet, at de i søndags stod sammen som en enhed. På en dag, der også var særlig for Carlos Zeca.

»Det var bare et specielt øjeblik for mig, som jeg ville dele med drengene. Jeg kunne se på dem, at de forstod budskabet – at vi er en familie, som vokser op sammen, og som holder sammen. Og for mig personligt passer det virkelig,« siger han i et interview til klubbens hjemmeside.

Den 32-årige midtbanekriger bor alene i Danmark, mens hans to døtre bor i udlandet hos deres mor. Derfor lever han hver dag med et kæmpe savn, har han tidligere fortalt til B.T.

»Det er ikke nemt, at der kan gå fire eller seks måneder, før jeg ser dem. Men jeg gør det her for dem også. Jeg ved, jeg får tid til at nyde livet med dem og se dem vokse op. Det, jeg gør, er med til at give dem et bedre liv. Et liv, jeg ikke havde, uden stress,« lød det dengang.

Carlos Zeca kom til FCK i sommeren 2017. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Carlos Zeca kom til FCK i sommeren 2017. Foto: Liselotte Sabroe

Derfor er FCK også hans familie i den danske hovedstad.

»Jeg bruger meget mere tid sammen med dem, end med min rigtige familie. Og fordi det i søndags var min yngste datters fødselsdag, var vi nødt til at vinde for begge 'familiers' skyld. Det var bare det, jeg sagde til dem efter kampen. Og derfor var jeg ekstra glad for sejren,« fortæller Carlos Zeca.

Sammen med resten af FCK-holdet har han fået en svær sæsonstart med blot syv point efter seks kampe og en mislykket kvalifikation til Europa League.

Søndag møder holdet – der endnu ikke har fået en ny cheftræner på plads efter fyringen af Ståle Solbakken – Lyngby hjemme i Parken.