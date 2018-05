William Kvist blev hyldet i Telia Parken. For sine 400 kampe i FCK-trøjen og med en kåring som Man of the Match i nederlaget på 0-2 til FC Midtjylland.

Men han var også frustreret. Endelig fik han den startplads, som han har arbejdet så hårdt for på det seneste, og så blev han taget ud efter en time, selvom han følte, at det kørte. De frustrationer måtte lige bankes ud.

»Det var lidt det hele. Jeg var så godt i flow, at jeg syntes, det var irriterende at blive taget ud. Jeg var klar til at spille mere. Jeg havde mere energi. Sådan nogle ting skal ud, for ellers sidder man og skumler for meget,« siger William Kvist og vureder sin egen kamp.

»Jeg skulle nok have haft 90 minutter. Jeg synes, det gik rigtig godt. Jeg blev kåret til Man of the Match, og det tror jeg ikke, er sket i mine første 400 kampe. Så sker det i nummer 401. Det er fantastisk. Jeg følte mig godt tilpas og lavede en masse gode ting.«

De åbenlyse frustrationer var for længst dampet af efter kampen, hvor William Kvist i stedet bare kunne undre sig over, hvordan FC København kunne undgå at score i specielt første halvleg mod FC Midtjylland. Det lykkedes ikke, og nu er der pivåben guldkamp mellem FC Midtjylland og Brøndby inden sæsonens sidste kamp mandag.

Her håber William Kvist kun på en ting.

»I den her kamp i dag går vi fuldt efter den. Det kan du også se. Men jeg er også fan, og jeg har stået derovre (blandt FCK-fansene, red.), siden jeg var syv-otte år gammel. Omvendt skal det bedste hold også vinde, og hvis det er Brøndby, er det Brøndby. Men det er da klart, at det da ikke ville skade, hvis FC Midtjylland kunne lave en lille overraskelse til sidst,« siger Kvist med et skævt smil.