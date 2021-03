Ny Superliga-kamp, nyt drama. Men hovedpersonen er den samme.

Det er nemlig igen VAR-tid i den bedste danske fodboldrække, hvor Brøndbys derby-sejr på 2-1 over FC København endte med hele tre bemærkelsesværdige episoder. Et straffespark til Brøndby, et underkendt FCK-mål og et godkendt FCK-mål med en mulig offside var søndagens menu.

Og den menu vil Carlos Zeca på ingen måde have mere af.

»Det dræber alting. Det dræber alting for spillerne eller folkene, der sidder derhjemme og ser kampen. Du kan ikke juble. Nogle gange er den der, og andre gange er den der ikke. Det er en meget mærkelig følelse, at kampen stopper hele tiden i så lang tid. Jeg savner fodbolden, som den var før,« siger FCK-anføreren.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

FC København har i det hele taget været det måske mest VAR-ramte Superliga-hold i dette forår. Flere straffespark har københavnerne fået, men mod Brøndby var det altså ærkerivalerne, der fik kendelserne med sig.

Det fik en afdæmpet, men også irriteret Zeca til at passe på, hvad han sagde efter nederlaget i derbyet.

»Jeg ved ikke, om jeg kan sige noget om det, for jeg ved ikke, om jeg kan få en karantæne eller noget. Der er nogle ting, de er nødt til at ændre. Det er ikke første eller anden gang. De er nødt til at gøre noget ved det, så VAR bliver mere tydeligt. Det er min holdning, og nu kan jeg ikke sige mere,« lød det fra Zeca.

Brøndby sendte med 2-1-sejren over FCK ærkerivalerne i knæ. Nu er klubben fra Vestegnen hele syv point foran FC København, inden det snart gælder slutspil og endnu to derbyer i opløbet til mesterskabet.