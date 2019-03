Han er Parkens største investor, men Erik Skjærbæk lægger på ingen måde skjul på, at fodbold ikke er noget, han har forstand på. Eller for den sags skyld rigtig interesserer sig for.

Det meldte han også klart ud, da han var til stede under Lars Seier Christensens præsentation som ny storaktionær i Parken Sport & Entertainment. Midt i et spørgsmål til sin aktieandel, og Jan Bech Andersens opkøb af så mange Brøndby-aktier, at han skulle tilbyde køb af dem alle, afbrød Erik Skjærbæk.

»Det er ham, der er i Brøndby?«

Og ja, det er Jan Bech Andersen, som er i Brøndby. Erik Skjærbæk fik styr på den del, og så fortsatte han på sin helt egen facon med fokus på den sunde virksomhed - og knap så meget fodbold og Lars Seier Christensens drømme om at blive Danmarks FC Porto.

Lars Seier og Bo Rygaard tog en tur i Telia Parken ved præsentationen af førstnævnte som ny Parken-investor.

»Jeg er altså ikke den rigtige at spørge for meget om det her fodbold. Det ved I også godt. Jeg er driftmand. Jeg vil gerne drive forretningen. Det er det, jeg synes, er interessant. Jeg vidste slet ikke, at der var et fodboldhold i Porto,« siger Erik Skjærbæk.

Så Lars Seiers FC Porto-forbillede var ikke nødvendigvis i Erik Skjærbæks mindset. Til gengæld var Lars Seiers kompagnon og ven helt med på idéen om mere Champions League-fodbold hos FCK.

»Om jeg kan se, at det er en fornuftig forretning, at vi vinder flere penge? Jeg tror ikke, vi hørte Lars sige, at vi skal investere massivt.«

»De skal bare spille bedre. Du behøver ikke at putte penge i det. De fodboldspillere, du har - nu har jeg ikke forstand på det, men hvis bare de spillede noget bedre, behøver vi ikke putte så mange penge i,« mente Erik Skjærbæk.

Så åbnede jeg skuffen, og jeg så, at der lå 65 millioner kroner. Dem ville jeg godt købe for. Erik Skjærbæk

Hvornår har du sidst set en FCK-kamp?

»Jeg var da herinde her sidst … søndag. Jaja. Der var vi herinde. Jeg ved ikke, hvem det var, vi spillede imod. Det var Vejle! Ja ja, og jeg var oppe at stå to gange. Jeg ser halvdelen af hjemmekampene. Grunden til, at jeg ikke ser flere, er, at jeg ude at rejse.«

Fodbold er altså ikke lige Erik Skjærbæk, men til gengæld kan han sagtens se det sjove i penge. Og masser af dem. Også hvis de kommer ind via FC København til Parken Sport & Entertainment.

Han var da heller ikke selv interesseret i at sælge ud af sine Parken-aktier. Tværtimod ville han gerne have Lars Seier med, så det amerikanske investeringsselskab Fortress ikke skulle lykkes med at købe LD's aktieandel i virksomheden.

Erik Skjærbæk sidder her nummer to fra højre ved en generalforsamling i 2013.

»Jeg forbeholder mig retten til ikke at sælge ud af min ejendom. Jeg er inde i Parken som langsigtet investor. Nogle synes, der er enorme muligheder i fodbold. Jeg ser enorme muligheder i Lalandia, hvor skal i gang med to nye projekter. Sådan noget synes jeg, er rigtig morsomt. Og så kan jeg da godt more mig over, hvis vi vinder i fodbold også. Især hvis de vinder penge. Det, synes jeg, er voldsomt spændende,« siger Erik Skjærbæk.

Han valgte selv at købe en lille del af LD's aktier.

»Jeg blev spurgt: 'Erik, hvor meget kunne du tænke dig at købe'. Så åbnede jeg skuffen, og jeg så, at der lå 65 millioner kroner. Dem ville jeg godt købe for. Det er derfor, vi er her i dag,« siger Erik Skjærbæk.

Og så kunne han komme tilbage i maskinrummet, hvor han har det allerbedst.