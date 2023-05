Seks point i de sidste to kampe. Det er kravet, hvis FC Nordsjælland skal blive danske mestre 2023, mener klubbens cheftræner, Johannes Hoff Thorup.

Han åbner guldspurten efter 3-1-sejren over Randers mandag aften og er ikke i tvivl om, at enten FC København eller FC Nordsjælland vil smide flere point, inden afgørelsen har fundet sted.

»Jeg ser et mesterskabsspil, som er tæt, og hvor der ikke har været nogen, som er løbet fra andre. Det har vi også haft talt om nogle aftener her, hvor vi har haft svært ved at få sat en stime sammen, og det gør sig gældende, fordi der er seks gode hold, og det tror jeg ikke vil ændre sig, fordi der er to runder tilbage. Der vil blive smidt point, men jeg tror, at vi skal have seks point,« siger Johannes Hoff Thorup.

I kampen mod Randers så det frem til Ernest Nuamahs straffesparksscoring et kvarter før tid ud til, at kampen ville ende uafgjort med 1-1 på måltavlen.

Hvis FC Nordsjælland ikke havde scoret og vundet, var mesterskabet så godt som afgjort med tre point op til FC København, som også har en væsentlig bedre målscore, men det fokuserede Johannes Hoff Thorup ikke på.

»Det kommer ikke rigtig til mig, de tanker. Jeg noterer mig også, at der er meget snak i de her tider om alle de spillere, der ikke er med. I dag kunne alle jo se, at vi også manglede en håndfuld spillere, som har været startere for os hele sæsonen, men det er ikke noget, der fylder,« siger han og fortsætter:

»Vi holder fast i dem, vi er, vi giver de unge chancen, når der er en mulighed for det, og de har gjort sig fortjent til det,« lyder det fra cheftræneren, som er i gang med sit første halve år som øverstkommanderende på FC Nordsjælland-holdet.

Og det er ret optur, hvis han selv skal sige det.

»Jeg synes, det har været fedt at være en del af. Jeg glæder mig til de to sidste kampe, vi er et point fra den bedste position, man kan have. Vi har alt at vinde. Jeg har svært ved at finde ting at klage over.«