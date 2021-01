Det er kun lidt mere end fem år siden, at den tidligere Manchester United-scout Tom Vernon sammen med en udenlandsk investorgruppe købte FC Nordsjælland.

Men nu er klubben på vej på nye hænder.

FC Nordsjælland er nemlig tæt på at blive solgt endnu engang, fortæller kilder til B.T.

Det er forventet, at et salg af FC Nordsjælland er så langt i processen, at man inden længe vil offentliggøre de nye ejere. Hvem de er, er endnu ikke B.T. bekendt.

Det er dog ifølge B.T.s oplysninger planen, at FC Nordsjælland fortsætter i samme spor som hidtil, hvor talentudvikling vil være i højsædet i klubben – og at klubben bliver en del af en såkaldt større investering.

Der vil derfor ikke blive tale om store ændringer i strategien, men derimod vil der blive skruet op for det meste – ambitioner og økonomi.

Det seneste stykke tid har flere danske klubber været ekstremt åbne for nye investorer, og i Sønderjyske er der kommet amerikanske ejere.

I FC Nordsjælland har ejer Tom Vernon til gengæld verfet mange interesserede væk. Indtil nu.

Den engelske ejer har denne gang været mere lydhør, da han har fået lovning på, at FC Nordsjælland ikke skal laves om til noget helt andet, end hvad man er nu.

Derfor er han gået i dialog, og den dialog er ved at udmønte sig i et regulært salg.

Samtidig bliver Tom Vernon i klubben, og dermed tjener englænderen ifølge B.T.s kilder ikke penge på salget. I stedet er det hans model, som investorerne har valgt at lægge penge i.

I slutningen af 2015 siden købte Tom Vernon FC Nordsjælland for omkring 100 millioner kroner. Her fem år senere vurderes klubben til at være mere end tredoblet i værdi.