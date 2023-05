Der er ingen tvivl. FC Nordsjælland vil trods en position som toer i Superligaen med kun to runder tilbage ende med guld.

I hvert fald hvis man spørger FC Nordsjælland-stjernen Oliver Villadsen.

»Jeg regner med, at FCK snubler i Viborg. Vi må bare håbe på, at de fucker op,« siger højrebacken, som inden sejren på 3-1 over Randers blev markeret på stadion for at have spillet 100 kampe for sin klub.

FC København har godt nok lige hentet to sejre og en pokaltriumf i de seneste kampe, men når førerholdet om en uge rammer det midtjyske, stopper succesen så også, forudser Oliver Villadsen.

»Fordi Viborg er et rigtig godt fodboldhold. Jeg ved ikke, om de får gummiben, men jeg tror, at de får det rigtig svært i Viborg. De slår nok Randers, men vi vinder to gange,« siger han og forklarer, hvorfor han er så stærk i sin tro.

»Det bliver vi nødt til at tro på. Vi ligger nummer to, der er stadig to kampe tilbage, og FCK har et point mere end os. De skal bare smide point en gang, så længe vi vinder vores kampe.«

»Vi er nødt til at tro på det, og der er gode modstandere,« lyder det optimistisk fra Oliver Villadsen.

FC Nordsjælland skal i samme runde, som FC København møder Viborg, en tur til Brøndby Stadion, hvor hovedstadsklubbens ærkerivaler tager imod.