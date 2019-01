Superliga-klubben FC Nordsjælland skal have ny cheftræner til sommer.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

»Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi anser Kasper Hjulmand for at være en fremragende fodboldtræner og et fantastisk menneske, som på alle måder matcher med klubben her. Men i vores tætte dialog, er det blevet tydeligt for os, at Kasper ønsker, og føler sig klar til, en ny udfordring, mens vi fra klubbens side gerne vil have en afklaring på, hvem der skal stå i spidsen for vores Superligahold efter sommer,« siger klubbens sportschef Carsten V. Jensen.

Sportschefen bekræfter, at der i weekenden var konkret interesse for Kasper Hjulmand. Ifølge B.T.s oplysninger var det Anderlecht, der var på banen og ville have fat i den danske træner. Klubben har dog i stedet hyret Fred Rutten. Ifølge Carsten V. Jensen var FC Nordsjælland villige til at lade Kasper Hjulmand gå, men der var for lidt tid til at blive enige med den europæiske klub, som ikke nævnes ved navn i pressemeddelelsen.

Carsten V. Jensen skal på udkig efter en ny cheftræner til FC Nordsjælland. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Der var i weekenden konkret interesse i Kasper fra en større europæisk klub, som ønskede ham som cheftræner med omgående virkning. Det tager både han og vi som en stor anerkendelse, og vores indgangsvinkel til det var, at vi var åbne for at finde en løsning, som alle parter kunne være tilfredse med. Det viste sig desværre ikke at være muligt klubberne imellem med den korte tidsramme, som viste sig at være til rådighed,« siger Carsten V. Jensen i pressemeddelelsen.

At det ikke kunne lade sig gøre at blive enige betyder altså, at Kasper Hjulmand fortsætter i spidsen for Farum-klubben resten af sæsonen. Herefter er det slut.

»Vi er allerede nu i gang med at finde den bedste løsning på, hvordan og med hvem vi kan erstatte ham, når tiden er inde. Vi kommer til at kigge internt. Vi kommer til at kigge eksternt,« siger Carsten V. Jensen.

Det betyder også, at det er Kasper Hjulmand, der står i spidsen for klubbens første træning, når holdet møder ind 10.30 efter juleferien.