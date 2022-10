Lyt til artiklen

FC Nordsjælland fik lørdag igen et point, da det på den svære udebane i Parken blev til 1-1 med et sent mål.

Farum-klubben toppede inden runden Superligaen og må efterhånden regnes for en af kandidaterne til guldet, men fokus er stadig på top seks, som ifølge træner Flemming Pedersen ikke er sikker.

»Vi har fokus på at få de 32 point, som kan sikre os top seks. Så må vi derefter se, hvad der sker,« siger han og afviser, at hans førerhold trods 10 point ned til nummer syv og en række hold under sig har klaret den del.

»Den præmis går jeg slet ikke med på, fordi Superligaen er så jævnbyrdig,« pointerer FCN-træneren, som ikke vil afvise, at hans topmandskab kan løbe ind i mange nederlag i streg.

Foto: Liselotte Sabroe

»Muligheden foreligger stadig, der kan komme skader og VAR-show. Der er så mange tilfældigheder i Superligaen i denne sæson. Jeg er aldrig nervøs, men jeg er ikke sikker på det. På ingen måde. Det handler om at få noget med hver eneste gang, og derfor ser vi det som et meget vigtigt point,« siger han og peger på, hvem han ser som konkurrenter til guldet:

»Jeg er overbevist om, at FCK og FC Midtjylland nok skal komme. I kan se, at Midtjylland er ved at få mere og mere styr på det. Og så har jeg Viborg som et rigtig stabilt hold. Så de tre hold, og så ved vi med Randers, at det også har været stabile,« forklarer han og nævner slet ikke en anden storklub i Brøndby:

»Nej, jeg tror det ikke. Den ser svær ud for dem, de kan godt komme med i top seks, men når vi taler guld, så er der en fire, fem andre hold, hvis vi også skal tælle os med. Det er overhovedet ikke noget, jeg har fokus på, for det handler om den daglige træning og præstationerne.«

FC Nordsjælland har lavet præcis to point i snit og har 24 af dem efter 12 kampe.