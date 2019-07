FC Nordsjælland overrasker på transfermarkedet.

Klubben har hentet den rutinerede midtstopperen Kian Hansen i FC Midtjylland.

Den 30-årige midtstopper skifter med øjeblikkelig virkning til FC Nordsjælland efter at have tilbragt fire år i FC Midtjylland.

»Jeg glæder mig meget til at begynde i FCN og til at få en ny rolle som fodboldspiller og menneske,« siger Kian Hansen til FC Nordsjællands hjemmeside.

»Jeg har spillet i udlandet, været med omkring det danske landshold og spillet fast med i toppen af en liga, så jeg er vant til at være i en trup, hvor de fleste er jævnaldrende eller ældre end mig selv, og hvor alle ved lige præcis, hvad de skal gøre, og hvad der forventes af dem.«

Til FC Midtjyllands hjemmeside fortæller han også, at det harmonerer godt med familiens ønsker.

FC Midtjyllands sportschef, Svend Graversen fortæller, at det har været Kian Hansens ønske at komme videre.

»Vi har fået den rette pris for Kian, og derfor besluttede vi os for at imødekomme en loyal FCM-spillers ønske om et skifte,« siger han.

Kian Hansen forlængede i januar sin kontrakt med FC Midtjylland, så den løb til 2021.

Midtstopperen startede sin karriere i Esbjerg, hvorfra han blev solgt til franske Nantes.

FC Midtjylland hentede ham tilbage til Danmark i 2015, og han nåede at spille 161 kampe for midtjyderne, med hvem han har vundet både guld, sølv og bronze i ligaen samt DBU Pokalen i maj, hvor han blev matchvinder.

Kian Hansen har også to A-landskampe for Danmark. Søndag mødes FC Midtjylland og FC Nordsjælland i Herning.