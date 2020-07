Superliga-klubben FC Midtjylland har fået en bøde på 40.000 kroner, fordi nogle fans har brugt homofobiske tilråb.

Det oplyser DBU på deres hjemmeside, hvor de tilføjer, at det er sket i to kampe i indeværende Superliga-sæson.

Det er Fodboldens Disciplinærinstans, der har givet bøden til FC Midtjylland. Og de understreger, at de tager denne type sager meget alvorligt.

»Fodboldens Disciplinærinstans ser med stor alvor på denne type sager. Vi har ved udmåling af bødestraffen skelet til de principper, der gælder i tilfælde, hvor der foreligger flere overtrædelser, for at afgøre med hvilken vægt ”normalstraffen” i disse tilfælde skal indgå i den samlede straf. Henset til den tid der er gået mellem de to tilfælde har vi givet en mindre rabat i forhold til normalstraffen,« siger Jens Hjortskov, formand for Fodboldens Disciplinærinstans.

Fans fra FC Midtjylland. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Fans fra FC Midtjylland. Foto: Liselotte Sabroe

FC Midtjyllands fans skulle have taget de forbudte tilråb i brug i hjemmekampen mod AGF 21. juni tidligere på året. Videomaterialet har også vist, at FC Midtjyllands fans ligeledes havde brugt homofobiske tilråb i hjemmekamp mod OB i september sidste år.

Her skulle de ligeledes have råbt 'bøsserne i grønt', som Fodboldens Disciplinærinstans vurderede var rettede mod kampens dommertrio.

På baggrund af videomaterialet, redegørelser fra både dommerne i de to kampe samt fra FC Midtjylland selv har Fodboldens Disciplinærinstans tildelt FC Midtjylland en bøde på 40.000 kroner.

Det er med vægt på blandt andet bestemmelserne om offentlige udtalelser af krænkende, nedsættende og diskriminerende karakter.

Hos FC Midtjylland fortæller klubbens marketing- og supportdirektør, Preben Rokkjær, at man accepterer bøden på de 40.000 kroner.

»Vi må acceptere, at det er sket. Om bødens størrelse har jeg ingen kommentarer, men vi må acceptere, at det har fundet sted, og det hører selvfølgelig ingen steder hjemme, at det bliver råbt hos os eller andre steder for den sags skyld,« siger han.

Preben Rokkjær siger samtidigt, at man fra FC Midtjyllands side allerede har forsøgt at forhindre lignende episoder i fremtiden.

»Vi har allerede haft mange snakke med vores fanklub og andre fraktioner. Mit indtryk er, at det fra deres side mere har været ment som en hilsen til folk fra en anden fanfraktion, hvor de så er gået over stregen,« siger marketing- og supportdirektøren og tilføjer:

FCM fans med tifo før kampen i 3F Superligakampen Silkeborg IF mod FC Midtjylland på Jysk Park i Silkeborg, søndag 6. oktober 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere FCM fans med tifo før kampen i 3F Superligakampen Silkeborg IF mod FC Midtjylland på Jysk Park i Silkeborg, søndag 6. oktober 2019. Foto: Henning Bagger

»Så de har heller ikke ønsket at fremstå som værende homofobiske, så det er mit indtryk, at det stopper her. Men det er i princippet ligegyldigt, for uanset årsagen skal det ikke forekomme.«

Selvom der er videomateriale fra hændelserne, så skal de skyldige fans som udgangspunkt ikke være nervøse for at bøden bliver sendt videre.

»Vi har været igennem videooptagelser, og udfordringen er, at vi ikke kan se, hvem der råber, hvem der synger, og hvem der maner til besindighed ved mundaflæsning. Det kan vi simpelthen ikke, og vi kan jo ikke gå ind og kollektivt afstraffe, så vores bedste alternativ har været at tage stærk afstand til det, og få forklaret, at vi ikke vil acceptere den opførsel på vores stadion,« siger Preben Rokkjær.