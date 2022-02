FC Midtjylland har valgt at leje Awer Mabil ud til tyrkiske Kasimpasa resten af sæsonen.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

Sportschef Svend Gravesen forklarer følgende om beslutningen:

»Awer har været et stykke fra holdet i en længere periode grundet den enorme konkurrence på vores kanter. Derfor har vi ledt efter en god løsning for Awer, og det har vi fundet nu med denne lejeaftale til Kasimpasa, siger Gravesen og fortsætter:

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Han fortjener at spille mere, og vi har landet en aftale, som alle parter er tilfredse med. Det glæder vi os over, fordi Awer er et utroligt vellidt menneske i hele FC Midtjylland, og vi håber, at han får masser af succes i foråret.«

Awer Mabil har tidligere været en vigtig spiller for FCM, men efter Bo Henriksen ankomst til klubben, er australieren røget ud i kulden. I denne sæson er det blot blevet til ni kampe for kantspilleren.

Mabil står i alt noteret for 146 kampe for FC Midtjylland, men i denne omgang bliver det altså ikke til flere optrædener for 'ulvene'.

Nu venter i stedet en halvsæson for Kasimpasa, som ligger nummer 14 i den bedste tyrkiske række.