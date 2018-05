Sikke en aften for FC Midtjylland. Sikke en uge. Først sejr i Brøndby, så sejr i Telia Parken mod FC København, og til sidst smed Brøndby guldet over i deres hænder, da de blågule i de sidste minutter af kampen mod Horsens smed en 2-0-føring. Nu skal FC Midtjylland så bare selv slå Horsens hjemme mandag, og så er guldet sikret.

FC Midtjyllands hold var på vej hjem fra København i en bus, da Brøndby kollapsede, og holdets anfører, Jakob Poulsen, fortæller i et interview med TV3+ om en helt forrygende midtjysk stemning.

»Der er det, vi kalder ok stemning. Ej, det er helt vanvittigt. Den havde vi ikke set komme, da Brøndby førte 2-0, så vi har det helt vildt godt. Det er klart,« siger Jakob Poulsen til TV3+ og tilføjer, at holdet så afslutningen på Kian Hansens iPad:

»Vi havde ikke helt troet på, at Horsens kunne lave så vanvittigt et comeback. Da de scorer det første mål, er vi samlet foran Kians ipad, så der var en vanvittig jubel, da de udligner. Vi er klar over, at vi har fået en matchbold. For to runder siden var der ikke meange, der troede på det her, så det er helt vanvittigt,« siger han og understreger, at guldet ikke er hjemme.

»Vi skal ikke ud og lave noget som helst om før kampen mod Horsens. Vi skal restituere og forberede os, som vi plejer. Vi har ok styr på dem og ved, hvordan vi skal vi slå dem. Vi skal ikke tro, at vi har vundet noget som helt endnu.«