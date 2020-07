Et nyt, stort samarbejde har set dagens lys.

Det er organisationen bag den stenrige liga NFL, der nu ser mod Danmark og FC Midtjylland for at hente inspiration til at udvikle produktet i USA under landets lockdown, mens de danske mestre FC Midtjylland omvendt får hjælp til at tiltrække flere fans og sponsorer.

»Vi er blevet kontaktet af NFL og har lavet et samarbejde, fordi vi har nogle idéer om, at vi gerne vil lave flere fanoplevelser hos os. NFL-organisationen har givet os adgang til et stort bibliotek over, hvad der har givet succes, og hvad der ikke har. Vi er glade for den åbne linje, der nu er,« siger FC Midtjyllands marketing- og supportdirektør, Preben Rokkjær.

Samarbejdet til gavn for den danske klub er endnu i sin spæde start, men har allerede givet FC Midtjylland idéer til, hvad der kan styrke oplevelsen til en fodboldkamp i Herning.

Shakira og J.LO stod for underholdningen ved årets Super Bowl. Foto: KEVIN WINTER Vis mere Shakira og J.LO stod for underholdningen ved årets Super Bowl. Foto: KEVIN WINTER

»Noget af det, NFL er dygtige til, er at få familier på stadionerne, og det vil vi gerne blive endnu bedre til. Måske er det ikke nok for kvinderne at gøre dem interesserede i fodbold, så der skal det være sådan, at når man kommer på MCH Arena, skal der være noget for alle i familien. Det har vi allerede nogle tanker og idéer om, men vi har manglet de kreative input til, hvad der virker, og det er det, NFL kan hjælpe os med,« tilføjer Preben Rokkjær og fortsætter:

»Du kan godt bruge pauseshow som et eksempel på noget, vi gerne vil gøre mere ud af. Vi er selv nogle af dem, som er meget, meget traditionelle i forhold til, hvad der sker i pausen. Det kan være noget med at sparke en bold i mål fra midterlinjen, eller et kampprogram bliver udtrukket. Men hvad nu, hvis vi kunne gøre noget totalt vildt, så man ikke behøvede at finde en vinder hver gang, men man så byggede det op og doblede gevinsten op? Vi vil gerne derhen, hvor folk synes, at fodboldkampene er helt vildt fede, men at der også er nogle, der kommer til kampene for underholdningen i pausen og det, der sker før kampstarten,« siger han.

Og hvad kan de kæmpestore NFL-klubber så få ud af danskerne? Hjælp til det, amerikanerne har opfundet – drive-in.

Netop det koncept dyrkede FC Midtjylland i høj grad, da der 1. juni var genstart i Superligaen med 8.000 fans i bilerne omkring MCH Arena.

NFL og FC Midtjylland er begyndt at samarbejde. Foto: JOHN G. MABANGLO Vis mere NFL og FC Midtjylland er begyndt at samarbejde. Foto: JOHN G. MABANGLO

»Dem, vi taler med, sidder som organisation for de 32 klubber i NFL, og deres opgave er at tiltrække tilskuere og sponsorer og stå for events. Under deres lockdown kigger de på, hvor man har gjort noget anderledes og innovativt inden for sportens verden, og der er det lidt paradoksalt, at de kontakter os, når USA er hjemlandet for drive-in,« pointerer Preben Rokkjær og uddyber:

»Deres stadioner er karakteriseret ved, at de ligner vores og ligger ved nogle områder uden for byerne, så de har rigtig mange parkeringspladser og ser samme muligheder som os. De har bedt om en masse informationer og vil bruge os som case i de 32 klubber og cirka 1.000 mennesker, som er på denne VIP-liste. Så skal de se på, om de ting, vi gjorde, kunne være aktuelt til nogle af deres kampe, når de går i gang igen,« slutter FCM-direktøren.

NFL starter op til september med den nye sæson.