Ups!

FC Midtjylland er blevet fanget i lidt af en bommert, efter en vågen Twitter-bruger gjorde opmærksom på, at der var noget på klubbens oficielle holdfoto, der ikke helt gav mening.

På billedet ligner det nemlig, at billedet er taget inde på hjemmebanen MCH Arena, hvilket også fremgik af artiklen på klubbens hjemmeside.

Men faktisk blev billedet taget inde i Jyske Bank Boxen lige ved siden af.

FC Midtjyllands officielle holdfoto for sæsonen 2019/20 er taget, og selvfølgelig blev det taget (i en stor hal lige ved siden af) klubbens hjemmebane MCH Arena



Fixed @fcmidtjylland pic.twitter.com/D8gjtBgSMd — Jonas Aaes-Jørgensen (@DenRigtigeMcCoy) November 15, 2019

Det er der dog en logisk forklaring på, fortæller FC Midtjyllands pressechef:

»Forklaringen er, at vi bliver ramt af dårligt vejr lige inden, vi skal ind på banen for at tage billedet. Derfor bliver vi nødt til at rykke ind til naboen,« siger Mads Hviid Jakobsen til B.T.

De blev derfor nødsaget til at have gang i redigeringen, så det i stedet blot lignede, at det officielle holdfoto for denne sæson blev taget inde på stadion.

Men hvorfor skrev I så i artiklen, at det var blevet taget inde på banen?

»Det handler om, at vedkommende, der har skrevet artiklen, slet ikke har været inde over processen. Så han har slet ikke vidst, at vi var rykket ind i hallen. Det er også derfor, at vi nu efterfølgende har rettet,« fortæller pressechefen.

I artiklen står der nu:

'FC Midtjyllands officielle holdfoto for sæsonen 2019/20 er taget, og selvfølgelig blev det taget med klubbens hjemmebane, MCH Arena, som baggrund.'

Selvom midtjyderne måske ikke har helt styr på teknikken foran computeren, så fejler teknikken på banen til gengæld ikke noget.

Ulvene ligger lige nu på førstepladsen i Superligaen - syv point foran FC København.