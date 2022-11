Lyt til artiklen

På klubplan er det FC Midtjyllands mål at komme i top 50 i Europa, men når det kommer til det sociale medie TikTok, er der kun syv klubber i verden, der gjorde det bedre i oktober.

Således havde den danske klub i den forgangne måned hele 72,4 millioner visninger på det populære medie, og dermed har ulvene overhalet nogle af de største klubber i verden som PSG, AC Milan, Tottenham, Chelsea, Liverpool på top 20-listen.

Fredag kunne FC Midtjylland så meddele, at man har nået en milepæl på over en halv million følgere på TikTok, og det er længder foran det næstmest fulgte fodboldhold i Danmark, herrelandsholdet. Det har under 200.000 følgere, mens FC København med 60.000 følgere er den næste Superligaklub på listen.

At FC Midtjylland kan rykke så vildt på TikTok, det betyder en hel del, forklarer Lukas Müller, der har ansvaret for de sociale medier i FC Midtjylland.

»TikTok er det hurtigst voksende sociale medie, så brandingmæssigt har det stor betydning for Midtjylland, og at vi præsterer godt på platformen, det er en blåstempling af vores digitale strategi,« siger han og giver en årsag til, hvorfor klubben har opnået så meget succes på TikTok.



»Vi er bevidste om, at algoritmen er det mest afgørende på TikTok og ikke klubbens størrelse eller antallet af følgere. Vi præsterer godt på TikTok, fordi vores indhold er skræddersyet til platformen, og det giver os muligheden for at overpræstere.«



»Vores strategi på TikTok er baseret på at lave indhold, der passer til algoritmen. På andre sociale medier er det for det meste størrelsen af éns følgerskare, som afgør, hvor langt ens indhold når ud. På TikTok er det anderledes,« siger Lukas Müller og uddyber:

»Feedet er ikke baseret på, hvem man følger, men en algoritme, som beregner, hvilken type indhold man gerne vil eksponeres for, baseret på hvad man tidligere har set og interageret med. Derfor er det som en mindre europæisk klub muligt at udfordre de helt store internationale brands.«

FC Midtjylland havde store problemer i Superligaen i efteråret, hvor holdet slet ikke levede op til forventningerne i rækken, men anderledes er det gået i Europa League, hvor pokalvinderne slog sig videre til de kommende knald eller fald-kampe, og det er også fra den europæiske kampagne, at man skal finde det klip, der er gået mest viralt.

Et klip, som ifølge Lukas Müller ikke blot er populært, men også har en vis økonomisk værdi for klubbens hovedsponsor, Arbejdernes Landsbank.



»Sekvensen fra Feyenoord-kampen med en af deres spillere, som skubber bolden forbi Gustav Isaksen, topper. Den har i øjeblikket over 72 millioner visninger, og vores eksterne analysebureau har vurderet en eksponeringsværdi for vores hovedsponsor til flere hundredtusinder kroner på det opslag.«

Real Madrid ligger med 300 millioner visninger nummer et på listen over oktobers mest populære profil på det sociale medie.