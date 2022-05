Han blev hentet hjem som den helt store stjerne, der skulle rykke FC Midtjylland til det næste niveau.

Men siden FC Midtjylland hentede Pione Sisto hjem for snuden af FC København i september 2020, har det knebet med at leve op til forventningerne for den vævre offensivsspiller med 26 landskampe - hvoraf fire kom ved VM-slutrunden i 2018 - og han har slet ikke levet op til den løn på godt fem millioner kroner, han får om året.

I det netop overståede mesterskabsspil fandt Bo Henriksen ikke plads i startopstillingen til Sisto én eneste gang, men selv om han ikke er i varmen hos cheftræneren, så er sagen en lidt anden hos ledelsen.

For på tribunerne på MCH Arena spirer der et håb, når administrerende direktør Claus Steinlein og sportschef Svend Graversen betragter Sistos berøringer på bolden.

»Jeg sidder jo og snakker med Svend om ham, når vi sidder på tribunen. Man kan se, hvor stor en spiller, han er. Når han drejer rundt med bolden og sætter noget offensivt i gang, kan man se, hvor god han er.«

»Så jeg håber sgu stadig et eller andet sted, at vi sammen med Pione kan få forløst hans talent. Men det er klart, han er for god til at sidde på bænken, og det er ikke kun på grund af vores økonomi – det har også noget at gøre med hans egne ambitioner og målsætninger,« siger Steinlein.

Han håber på, at Pione Sisto i optakten til næste sæson kan tage et stort spring, så han igen kan spille sig ind som en af Bo Henriksens favoritter.

Men sker det ikke, kan det få betydning for Sistos fremtid i FCM, medgiver han.

»Det er en vigtig opstart for os begge i forhold til det,« siger Steinlein, der dog ikke helt afviser, at Sisto kan blive uanset kvaliteten i opstarten.

»Det er jo en god spiller at have på bænken, men jeg håber bare, at han kan overbevise Bo og resten af trænerteamet om, at han skal starte inde. En spiller af hans kaliber vil hjælpe os, hvis han er i topform.«

Mens Sistos fremtid er uvis, så er Steinlein noget mere klar i mælet omkring den brasilianske stjerne Evander, der søndag lukkede superligasæsonen med et fremragende frisparksmål til 3-2 mod Randers FC.

Han er det mest oplagte salgsemne i et transfervindue, som Steinlein ellers forventer bliver roligt.

»Evander er en af Superligaens allerbedste spillere, så han er en af dem, udlandet har spurgt på i et stykke tid, og får vi det rigtige tilbud, så kan det godt være, vi mister ham. Men lad os se, hvad der sker.«

Hvordan er interessen for Evander?

» Alle kan se, hvor dygtig en fodboldspiller han er. Der har været mange forespørgsler, og det er det altid, når det er så tidligt i vinduet. Vi siger jo altid nej, når de spørger, om han er til salg, så det er lidt skuespil og forhandling. Men der er meget interesse, og det gør, at vi må se.«

Det er måske ikke en del af en så god forhandlingsteknik at kommentere beløb i pressen, men hvor højt op skal vi på listen over salg fra Superligaen?

»Han skal sælges for et rigtig, rigtig stort beløb, hvis han skal afsted. Han er sindssygt vigtig for os, og vi skal ud at spille Champions League-kvalifikation, så vi skal have den helt rigtige pris.«

Er det under eller over 100 millioner?

»Det tager vi med klubberne. Vi må se på, hvor mange og hvilke klubber, der er. Der er forskel på, om det er klubber fra Premier League eller fra Belgien eller Holland.«

Ajax og Frankfurt var her i dag. Er det nogle af dem, du har fået forespørgsler fra?

»De har ikke sendt noget, så jeg ved ikke, hvad de kigger efter. Vi har mange unge salgbare spillere«, siger han med det, der kunne lige et bornholmsk dollargrin.