Millionerne har flere gange før regnet over Herning. Nu sker det igen.

En af årets længste og mest udmarvende transfersagaer nærmer sig nemlig sin afslutning. FC Midtjyllands nigerianske angriber, Paul Onuachu, er på trapperne til et stort skifte til den belgiske mesterklub Genk.

B.T. har i månedsvis beskrevet torvtrækkeriet mellem midtjyderne og den belgiske klub og kunne senest berette om et belgisk bud på 48,5 millioner kroner. Nu har de to klubber ramt hinanden. Det skriver Heet Laatse Nieuws.

Genk, der for et års tid siden slog Brøndby ud af Europa League, var ifølge B.T.s oplysninger klar til at strække sig til en pris på 52 millioner kroner. Om det er dette beløb, FC Midtjylland nu har nikket ja til, er endnu uvist.

Genk har jagtet Paul Onuachu i månedsvis, og har igen forhandlet med FC Midtjylland i løbet af de seneste dage. Det er derfor ikke overraskende, at der nu er kommet et resultat ud af belgiernes anstrengelser.

»Inden for en uge vil vi vide, hvor vi står,« sagde Genks sportsdirektør Dimitri De Conde således i sidste uge.

Paul Onuachu har været ude af FC Midtjyllands hold, siden han for nogle uger siden kom tilbage fra Africa Cup of Nations med hjemlandet Nigeria. Det har således hele tiden været meningen og aftalen, at den over to meter høje angriber skulle sælges denne sommer.

Paul Onuachu har nu efter alt at dømme spillet sin sidste kamp i FC Midtjyllands trøje. Nigerianeren, der debuterede for FCM helt tilbage i 2012, nåede 134 Superliga-kampe og 51 mål i sort og rødt.