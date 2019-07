På toppen sidder Claus Steinlein.

Både billedligt talt og i ordets egentlige forstand.

Fra sit nye enekontor har han den perfekte udsigt til førsteholdets træning, og vil cheftræner Kenneth Andersen, sportschef Svend Graversen eller måske den nye angrebstræner Morten Duncan Rasmussen tale med ham, skal de op ad vindeltrappen, der er midt i deres store, fælles kontor. Op til chefen for det hele. Direktøren.

»Stod det til mig, sad jeg nede med de andre. Vi er sammen om det her. Der var bare ikke plads, da Svend Graversen skulle have mit kontor. Når vi har scout-møder, er vi samlet fem lag fra bestyrelsesformanden til U19-træneren, så du kan ikke se, hvem der har hvilken kasket på, for her i klubben er det argumentet, der tæller, så det er tilfældigt, at jeg sidder heroppe,« siger Claus Steinlein.

Steinlein afslutter sætningen... Den næste bombe i FCM sker… ...»når vi sælger vores spillere i det her transfervindue. Hvis jeg ikke sælger Paul Onuachu i det her vindue, har jeg ikke gjort det godt nok. Han har fortjent at komme af sted nu. Han har gjort det fantastisk og er kommet på landsholdet. Han har været her længe, så nu er tiden kommet til, at han skal sælges.« Landstrænerens manglende visit på MCH Arena er... ....»for ringe, for det giver sammenhængskraft, at han kommer på stadionerne. Vi skal have en fælles tro på, at vi er fælles om landsholdet. I dag ser jeg bare landsholdet som noget, vi bare låner vores spillere til. Jeg tror, at landstræneren undervurderer, hvor meget det betyder for klubberne, at han kommer ud til os. Det er sjældent, man ser ham på stadionerne herhjemme. Det ville give os noget tro på, at vi også betyder noget for landsholdet. Det betyder noget, hvis han kommer her og sætter sig i vores sponsorlounge og hyggespiser og snakker med mig. Han har aldrig været her. Jeg tror ikke, at vi nogensinde har haft en A-landstræner på besøg på vores stadion. Vi må gøre det bedre.« Få ting overrasker i fodbold, men… ...»da Hjulmand blev landstræner, blev jeg positivt overrasket. Jeg havde ikke set det komme. Ud af ingenting. Det havde jeg ikke set, at min gode kammerat Peter Møller havde hevet ham ind, men det er dejligt at se, at DBU har lidt kant og friskhed.«

Det er nu ikke tilfældigt, at han er, hvor han er. I 20 år, lige så længe som klubben har eksisteret, har Claus Steinlein bevist sig.

Først som ansvarlig for klubsamarbejdet, derefter som akademichef, da grundlæggerne Steen Hessel og Johnny Rune opfandt klubben, så som sportsdirektør og nu som direktør.

Under Claus Steinleins vagt kom FC Midtjylland sidste år ud med et rekordoverskud på over 66 millioner kroner og blev fuldstændig gældfri, og det forventes at blive overgået i år med et forventet overskud på omkring 70 millioner kroner.

»Ja, det går sgu godt. Det er aldrig gået bedre, og selv om vi i sidste sæson kun blev toer, havde vi også sportsligt den bedste sæson nogensinde. Vores ungdomshold var helt suveræne, vi har flere landsholdsspillere end nogensinde, og vores superligahold vandt med stor afstand sølv, og vi tog pokalturneringen,« lyder det fra Claus Steinlein.«

Rasmus Ankersen fortæller gerne Steinlein om de ting, der måtte blive skrevet om ham på de sociale medier. Foto: Claus Fisker Vis mere Rasmus Ankersen fortæller gerne Steinlein om de ting, der måtte blive skrevet om ham på de sociale medier. Foto: Claus Fisker

Men er det godt nok at blive toer i FC Midtjylland?

»Vi er i Midtjylland nu kommet dertil, hvor vi skal spille med om guldmedaljerne hvert år. Og vi skal vinde en titel hvert år, ellers er det en skuffelse. Sidste års resultater gør, at vores forventninger til denne sæson stiger, og vi kan ikke længere bruge sølvmedaljer til noget i FC Midtjylland. Så vi skal slå FCK i denne sæson og blive mestre,« siger han og tilføjer:

»Vi har opdyrket heden, og det kan på papiret slet ikke lade sig gøre, at vi herude 'in the middle of nowhere' er med i toppen af Superligaen. Men vi er i et område med iværksættere. Nogle gange savner jeg sgu respekt fra omverdenen for, hvad fanden det er, man har skabt i Midt- og Vestjylland. Der tænker jeg ikke kun på FC Midtjylland, men alle de store virksomheder med grundbase herude.«

»Da jeg så FCK's lønninger i et læk, kunne jeg bare se, at de giver deres spillere meget mere end os. De er lønførende med 18 ud af de 20 bedst betalte spillere, og vi har kun en enkelt på listen, så vi har oddsene imod os. FCK har et dobbelt så stort budget i forhold til os, så vi skal finde på nogle nye måder at gøre det på, men det er det, vi elsker, og jeg har glædet mig som et barn til superligastarten,« slår FCM-bossen fast.

Det vil skuffe Claus Steinlein gevaldigt, hvis han ikke får solgt Paul Onuachu denne sommer. Foto: Henning Bagger Vis mere Det vil skuffe Claus Steinlein gevaldigt, hvis han ikke får solgt Paul Onuachu denne sommer. Foto: Henning Bagger

Den dag i dag er det stadig det første fløjt i Superligaen, der giver Steinlein et rus – selv om han i denne sæson stod foran det for 20. gang, ud over alle de gange han gjorde det som fodboldspiller. Dermed har Claus Steinlein prøvet det flere gange end de fleste.

Så hvor langt er han egentlig fra at være nået i mål med sit virke i FC Midtjylland?

»Jeg har taget step for step, og jeg har aldrig haft en drøm om hverken at være sportsdirektør eller administrerende direktør. Det er bare kommet sådan hen ad vejen, og jeg synes, at det er fedt, at det er en drøm, jeg har dyrket sammen med de andre i klubben. Der er så mange dygtige folk her på alle planer, men så er der bare mig, der lidt er billedet udadtil i nogle situationer.«

»Mit eget lille projekt er bare, at jeg er stolt af at være en del af FC Midtjylland. Jeg vil være evigt taknemlig for, at jeg var så heldig at komme ind her, da vi startede klubben. Jeg går sgu ikke herfra frivilligt,« siger han og slår en latter op, der med garanti høres hos de andre ledere i etagen under.

...jeg tror aldrig, jeg vil få muligheden i FCK. Jeg ville aldrig overleve dér... Claus Steinlein

Men seriøst, du har stort set vundet, hvad man kan vinde i Danmark, og mangler vel egentlig kun The Double. Er der ikke andre job i dansk topfodbold, du kunne tænke dig at bestride?

»Jeg har to piger med min kone Trine, Alberthe og Victoria, og så har jeg en dreng sammen med alle mine kolleger, alle de frivillige og hele regionen omkring Midtjylland, så det her er min klub, og uanset hvad udfordringen ville være, så ville jeg nok sige nej, for det her er bare mig,« siger han og udelukker alt andet i Danmark – også FC København og for den sags skyld DBU.

»Ja, ja. 100 procent. Jeg tror aldrig, jeg vil få muligheden i FCK. Jeg tror heller ikke, at jeg passer ind derovre. Jeg har kæmpe respekt for det, FCK gør, og jeg synes, de gør det supergodt. Det er mere hierarkisk bygget op, og sådan tror jeg generelt, det er i storbyer. I FCK er det med Ståle Solbakken i toppen og med en bestyrelse oppe over, og så har man sin plads, hvor vi i Midtjylland har en meget flad organisation. Det passer meget godt til min mentalitet.«

»Jeg ville aldrig overleve dér. De kan noget andet, end jeg kan, og de har brug for noget andet. Men det er da blevet nyt, at lederne i Superligaen skifter klubber. For 10 år siden, da det var med Lynge Jakobsen og det kuld, så man jo aldrig de der klubskifter. Ole Nielsen har skiftet klub flere gange, og CV (Carsten V. Jensen, red.) er nu i sin tredje klub, og Per Rud har også prøvet lidt, men ingen af dem har været så heldige som mig, hvor man har været med til at bygge en klub op fra ingenting og føre den helt til tops. Det kan jo være, at jeg bliver fyret engang, men ellers skal jeg bæres herfra!«

Der er rigtig meget debat om Claus Steinleins briller fra modstandernes fans. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Der er rigtig meget debat om Claus Steinleins briller fra modstandernes fans. Foto: Mads Claus Rasmussen

Du fortæller, at du måske ikke passer ind så mange andre steder. Du er jo også et elsket hadeobjekt hos mange af de andre klubbers fans – hvor bevidst er du om dit image derude?

»Jeg har stadig rigtig mange venner fra de gamle dage, og når man er kammerater hele livet, ser jeg det som et tegn på, at man nok er en okay fyr, og så er der et billede udadtil, der ikke rigtig… jeg er jo bare ham, der står forrest og råber højt. Jeg melder vilde målsætninger ud. Og det gør jeg, fordi jeg tror på, at det løfter vores organisation, at vi skal være topambitiøse.«

»Men jeg ved også godt, at dem, der holder med andre klubber, synes, at ham med brillerne står og plaprer op.«

»Vi har bygget på og bygget på i de her 20 år, så folk råber ikke så højt mere, når jeg møder dem med Midtjylland. Det er mere anerkendelse, når jeg møder folk face to face. Og så er der alle de sociale medier, som jeg holder mig langt væk fra. Der synes jeg også, at vi i Danmark skal være foregangsland, så man ikke bare kan gemme sig bag en skærm og skrive hvad som helst. Man må godt sige, hvad man synes, men det skal være på en ordentlig måde.«

...jeg fik en masse sjove beskeder, og der var nogle, der var lidt truende... Claus Steinlein

Netop på de sociale minder blev dit telefonnummer i forbindelse med sidste års Tibbling-sag smidt på Twitter af Brøndby-fans, hvordan var det?

»Jeg fik en masse sjove beskeder, og der var nogle, der var lidt truende, men det tog jeg ikke så tungt. Tænk, at folk vil bruge tid på det.«

»Vi bød jo bare på Tibbling, længere var den ikke. Og så gik det helt amok, da Brøndby offentliggjorde, at vi havde budt på ham. Der er masser, der byder på vores spillere, også danske klubber. Det var en del af guldkampen, og jeg synes sgu egentlig, det var meget sjovt. Jeg tog det ikke så tungt.«

Svarede du nogen?

»Det kan godt være, at jeg svarede på nogle stykker, fordi jeg synes, det var meget sjovt. Jeg fik mange gode bud på vores spillere, hehe. Jeg fokuserer på andre ting.«

Som at slå transferrekorder. I er jo sammen med FCK stukket helt af. Ser I på FCK's ageren og tænker, I også skal tage et step op?

»Vi har ikke FCK som et pejlemærke. Vi har FCK som inspirationskilde. De har været i europæisk gruppespil i mange år og gjort det godt, men igen har FCK også bare flere penge end os.«

»Det er først nu, vi forsøger at købe spillere på næste hylde og bruger flere penge.«

...jeg ville gerne have haft Viktor Fischer. Han er fra vores akademi. Jeg synes, han er Superligaens bedste spiller... Claus Steinlein

Hvornår har FCK sidst hentet en spiller, du gerne ville have haft?

»Ud fra den hylde, FCK henter spillere på, tænker vi altid wow, men jeg ville gerne have haft Viktor Fischer. Ham ville jeg gerne have haft råd til og haft på vores hold. Han er fra vores akademi, så han har allerede været i Midtjylland og ville passe perfekt ind. Jeg synes, han er Superligaens bedste spiller.«

Har I budt på nogen spillere, FCK har hentet?

»Ja, der er mange. Nogle gange har jeg på fornemmelsen, at dem, vi byder på, byder FCK også på. Vi fisker jo i den samme sø. De fisker bare nede ved de helt store fisk. Vi finder de lidt mindre fisk. Det er ofte, at vi møder hinanden på transfermarkedet.«

FCK slog sig for et par år siden på at hente mange udlændinge, og de henter flere og flere danske profiler, mens I henter de eksotiske navne. Er I ikke bange for at begå samme fejl nu?

»Det er altid en balance. Nu har vi fået en kontakt i Brasilien, og han kender nogle klassespillere, vi har hentet. Vi synes, vi er lykkedes meget godt med at få dem til at fungere. Vi har et godt omklædningsrum til at styre det med et fundament i holdet af danske og skandinaviske spillere.«

»Da FCK første gang hentede Dame N'Doye for billige penge, fik de en virkelig, virkelig god spiller, og når man går ud på det eksotiske marked, kan man få kvalitetsspillere til billige penge.«

I betaler 25 millioner for Sory Kaba. Hvad blev der af den nærige jyde?

»Hvis vi skal tage det næste skridt, skal vi give flere penge for de spillere, vi henter ind. Vi kan ikke gå ud og finde dem transferfrit eller til to, tre millioner kroner. Sådan er det. For hvert lag, man tager, bliver spillerne dyrere.«

Er det sådanne beløb, man fremover kommer til at se jer betale?

»Forhåbentlig har vi taget det her næste step og kan købe lidt dyrere spillere, så vi kan gøre os bedre og komme fast i et europæisk gruppespil. Og vinde titler herhjemme.«

Gør FC Midtjylland det, bliver Claus Steinlein på toppen. Ikke kun på kontoret i Ikast.

