Når Superligaen med udgangen af næste uge finder sin vinder, bliver det et mesterskab, der er det billigste i syv år.

Ikke siden 2013-2014-sæsonen har et mandskab vundet guldet trods et så lavt pointgennemsnit, som tilfældet er denne gang.

For syv år siden vandt AaB med et pointsnit på 1,88, og siden har snittet været på minimum 2,15, og det er et tal, der ikke er muligt at hente for noget hold længere.

I øjeblikket topper FC Midtjylland med et snit på 1,93 og kan maksimalt, hvis de forsvarende vindere tager fuldt udbytte af de sidste tre kampe, ramme de gyldne to i snit.

Brøndby og Midtjylland har allerede nu tabt flere kampe end mesterholdene i de seneste syv år. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Brøndby og Midtjylland har allerede nu tabt flere kampe end mesterholdene i de seneste syv år. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er jo et billigt mesterskab i år, men jeg vil faktisk kun lade FC København, AGF og Brøndby høre for det. Og det er sagt med respekt for Brøndbys præstation med et umodent hold. FC Midtjylland har i denne sæson spillet sig i Champions League for første gang, hvilket kræver enorm energi tidligt på sæsonen. Og derfra har de skullet jonglere med to turneringer, hvilket slider – også selvom det var i efteråret. Så skulle det ende med et mesterskab til midtjyderne, synes jeg egentlig ikke, at det er så billigt, som det ville have været for de andre klubber,« siger B.T.s fodboldredaktør, Michel Wikkelsø Davidsen.

»Når det er sagt, så vidner det lavere pointsnit også om en tættere top og stærkere konkurrenter. Det kan godt være, at det ikke skal være sådan hvert år, hvis Danmark skal rykke sig. Det kræver nok et mere tydeligt flagskib. Men for os, der følger Superligaen, er det rart at mærke suget i maven i hver weekend, hvor klubberne føler, at de kan tabe det hele, fordi det er så tæt,« pointerer han videre.

At det netop er tæt, viser antallet af tabte kampe, som kan tillade sig at have og stadig være med i mesterskabsræset.

I de seneste seks sæsoner siden AaBs guld har mesterholdet kun lidt maksimalt seks nederlag. I den forbindelse har FC Midtjylland allerede nu tabt syv gange, mens Brøndby ligesom FC København og AGF på de efterfølgende pladser har tabt otte kampe. Efter 29 runder.

Og det er vel at mærke i den første sæson, hvor der for første gang kun skal spilles 32 runder. I de foregående sæsoner er der blevet spillet 36 runder i mesterskabsslutspillet, mens det tidligere format indeholdt 33 runder.