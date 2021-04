Først var han vikar, så blev han fastansat, og nu har han fået en forbedret kontrakt. Uden at nogen i offentligheden har kendt til det.

Superligaens tophold, FC Midtjylland, har givet sin cheftræner, Brian Priske, en ny og forbedret aftale, der er flere måneder gammel, men som ingen endnu har hørt om.

B.T. har spurgt FC Midtjyllands direktør, Claus Steinlein, om den nye kontrakt, og han bekræfter den:

»Det er jo gået godt med Priske, og han har udviklet sig rigtig godt. Det er klart, at hver gang man giver en ny træner chancen, ligesom vi har gjort med andre af vores egne, har spørgsmålet aldrig været, om de kunne få succes, men om hvor hurtigt den succes ville komme,« siger Claus Steinlein og tilføjer:

»Derfor starter man altid på lidt lavere lønninger, og så syntes vi, at Priske havde fortjent en forbedret kontrakt.«

Det er kun økonomien i 43-årige Brian Priskes nye aftale, der har fået andre og større tal, og det er sket på baggrund af succesfulde resultater og andre klubbers store interesse i træneren.

Dermed har han stadig udløb i sommeren 2023, men lønmæssigt er Brian Priske steget til det højeste niveau, cheftrænere nogensinde har været på i FC Midtjylland.

Claus Steinlein har haft Brian Priske oppe på sit kontor for at lave en ny kontrakt. Foto: Henning Bagger

Ifølge B.T.s oplysninger tjener Priske nu, som Jess Thorup gjorde i klubben, da han styrede taktikbrættet i Herning, og hæver på den rigtige side af 150.000 kroner i månedsløn.

Det sker altså især på baggrund af sidste sæsons præstationer, hvor debutanttræneren Brian Priske ikke blot tog mesterskabet, men også som den første nogensinde førte sin klub i Champions League-gruppespillet.

Samtidig bevirkede de gode resultater, at større klubber i udlandet fik øje på danskeren.

Især i Belgien, hvor Priske som spiller slog sit navn fast, har der været interesse, og senest var det Genk, der mistede Jess Thorup til FC København, som havde Brian Priske i søgelyset, mens Standard Liege også var på banen sidste sommer.

Direktør Claus Steinlein forklarede dog over for B.T., at det ikke kunne komme på tale at slippe Brian Priske, og nu har træneren fået en forbedret kontrakt som et plaster på såret.

Brian Priske var længe assistenttræner i FC Midtjylland, inden han i efteråret 2019 blev vikarierende cheftræner i stedet for Kenneth Andersen, der selv trak sig.

Få måneder senere fik han efter stor succes konverteret den midlertidige stilling til en permanent én af slagsen, og nu er han så blevet belønnet igen – uden at nogen uden for klubben hidtil har vidst besked.