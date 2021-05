FC Midtjylland slog hul på fire point til Brøndby, efter at midtjyderne bankede FC Nordsjælland med 3-0.

Der var aldrig tvivl om udfaldet, da FC Midtjylland søndag aften tog en sikker sejr på 3-0 hjemme mod FC Nordsjælland i Superligaen.

Dermed udnyttede mesterskabsfavoritterne, at Brøndby tidligere på søndagen havde tabt 2-4 i Randers. Således fører FCM nu Superligaen med fire point ned til vestegnsklubben med fire runder igen.

Sejren blev grundlagt i første halvleg, hvor Alexander Scholz og Pione Sisto slog til med to minutters mellemrum.

I anden halvleg stadfæstede Frank Onyeka sejren.

FCM's præstation var endnu stærkere, end cifrene antyder. Midtjyderne misbrugte enorme chancer kampen igennem, og FCN må se sig heldige med kun at tabe med tre mål.

FCM kom flyvende ud til kampen, og gæsterne blev presset i bund fra første fløjt.

Hjemmeholdets fysik og sikre boldomgang skabte chance på chance, men det var først, da en FCN-forsvarer havde en hånd på bolden, at værterne bragte sig foran.

Forsvarskrumtappen Alexander Scholz eksekverede straffesparket stensikkert til 1-0.

To minutter senere udbyggede Pione Sisto så føringen til 2-0 med et frækt lob og sikrede, at FCM fik et endnu bedre udbytte af en halvleg, hvor FCN ikke fik et ben til jorden.

Efter pausen fik FCN lov til at være mere på bolden uden dog at spille sig til nævneværdige chancer.

Derimod fortsatte midtjyderne det chanceskabende spil. Anders Dreyer bragede et frispark på overliggeren, mens Sory Kaba sendte returen over mål.

Kaba hoppede højest, men blev presset bagfra. Angriberen forsøgte at dirigere bolden over stregen med brystkassen, men det lykkedes ikke for ham.

Et kvarter før tid lukkede Frank Onyeka endegyldigt kampen, da han prikkede en flad aflevering i mål til 3-0.

