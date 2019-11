Mindre end 61 timer har FC København haft fra at løfte armene efter en 1-0-sejr i Schweiz over Lugano til at stå klar i tunnellen i Telia Parken inden kampen mod Brøndby.

Med et starttidspunkt klokken 11.45 er det nok kun de mest dedikerede ølentusiaster, der når at bøvse af på lidt læskende humle, mens resten af det forventet fyldte nationalstadion kan slikke mælkeskummet fra latten af overlæben.

I FC København begyndte forberedelserne til det tidlige derby allerede torsdag aften i St. Gallen.

Her er FCK-programmet i grove træk:

Torsdag: Slutfløjt i St. Gallen ca. 22.50. Derefter omklædning og interviews i en time, inden retur til Hotel Oberwaid, hvor spillerne skal have måltid omkring midnat.

Fredag: Morgenmad på Hotel Oberwaid i St. Gallen. Derefter bustur på lidt over en time til lufthavnen i Zürich, hvorfra FCK letter klokken 11.00. FCK-bussen kører spillerne direkte til Jens Jessens Vej, hvor de træner klokken 14.00. Derefter får spillerne behandling og sendes hjem med et måltid forberedt af FCK's egne kokke. Det er ikke kutyme.

Lørdag: FCK træner 11.45 på Jens Jessens Vej, og derfra går turen direkte på hotel for spillerne, hvilket ikke er normalen inden Superliga-kampe.

Søndag: FCK-spillerne skal tidligt op for at spise morgenmad kl. 7.45. Derefter går turen til Telia Parken, hvor der er kampstart 11.45.

Det har altså været et noget atypisk program for FC København, der heller ikke kunne flyve hjem til Danmark direkte efter kampen i St. Gallen, som man ellers plejer efter europæiske kampe.

Og den aparte optakt har man taget højde for hos københavnerne, hvor FC København-manager Ståle Solbakken ikke kan dy sig for at sende en af sine små stikpiller afsted med et kækt smil.

»Vi er forberedt på alt. Vi er forberedt på, at Phil Thomsen (Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, red.) ringer til mig og siger, at de har skubbet pokalkampen mod AaB frem til lørdag, så vi spiller den i Parken der,« siger Ståle Solbakken.

Han er med andre ord ikke stor fan af det korte optræk til den vigtige kamp mod Brøndby. Og blandt spillerne er det også en kampoptakt, som de ser an med spænding.

»Det er ikke nemt. Der er kun få timer at slappe af i. Du kan forestille dig, hvor svært det er, men vi skal kæmpe os igennem trætheden og komme til kampen i en bedre udgave.«

»Måske kan det blive udfordrende for os i slutningen af kampen, men jeg håber, at vi er i en god situation i kampen på det tidspunkt og i kontrol. Det bliver en god og svær kamp,« siger FCK-anfører Carlos Zeca.

FC København er inden derbyet seks point foran Brøndby, men københavnerne halter efter FC Midtjylland, der i toppen har syv point mere.